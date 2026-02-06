NOW'da yayınlanan Kıskanmak dizisi adeta tek başına Aile Yılı'na muhalefet ediyor. Dizi; ahlak, namus ve aile gibi kutsal değerlere baş kaldıran konusuyla ekrandan odalara adeta irin akıtıyor. Seyirciler ise bu rezalete büyük tepki gösteriyor.

Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür gibi oyuncuların yer aldığı Kıskanmak dizisinin son bölümlerindeki ahlak erozyonu artık iyice tahammül edilmez bir hale geldi. Dizide üç evli kadın var, üçü de kocasından değil, başkasından hamile! Halit karakterinin eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalması yetmezmiş gibi, Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğunun anlaşılması seyirciyi isyan ettirdi. Bütün bu olup bitenlere tüy diken ise kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın, konağın şoföründen hamile kalması ve bunu "Çiftler eğer birbirini seviyorlarsa çocuğun kimden olduğu bu kadar problem değil herhalde" diyerek savunmaya kalkmasıydı.

Dizi, bu rezillikler nedeniyle sosyal medyada adeta lanetlendi. Kullanıcılar, "Ne ahlak var ne utanma", "Rezil ötesi", "RTÜK amca, Kıskanmak dizisini ailece izliyor musun?", "Bu diziyi Epstein mi sipariş etti?" şeklindeki paylaşımlarıyla tepkilerini dile getirdiler.



Nihat Hoca'dan TV uyarısı

Prof. Nihat Hatipoğlu hocamız geçen pazar günü Atv'deki programında televizyon izleyicileri için önemli bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, "Bir program ya da yapım sizi rahatsız ediyorsa izlemeyin, tavrınızı ortaya koyun. Bakıyorum, en çok şikayet edilen programlar hâlâ en çok izlenenler arasında yer alıyor. Tepki vermezseniz, bunların yıkıcı sonuçlarına muhatap olursunuz."

Nihat hocamız daha sonra ünlü kurbağa deneyini örnek verdi:

"Bir kurbağayı kaynar su dolu tencereye atmışlar, hemen sıçrayıp kendini dışarı atarak kurtulmuş. Ama soğuk su dolu tencerenin içinde yavaş yavaş suyu ısıtmaya başlayınca, hayvan olayın farkına varamadan haşlanmış. Siz de aynı hataya düşmeyin."



Ne yaptın Justin Bieber?

Bizde bir sanatçı ödül gecesine sadece donuyla çıksa ne olurdu? Ne olacak? Şimdi kariyerinin üzerine kürek kürek toprak atılıyor olurdu.

Hastalığı nedeniyle 4 yıldır sahnelerden uzak kalan Justin Bieber, 69. Grammy Ödül Töreni'ndeki konserine üzerinde sadece ipek boxer külot ve çoraplarıyla çıktı.

Bieber'ı dakikalarca ayakta alkışladılar, medya onu göklere çıkardı. Neymiş efendim; tek bir spot ışığının altında ve bir aynanın karşısında, bu ham estetik, onun Ramsay Hunt sendromuyla mücadelesini ve son dönemde yaşadığı ruh sağlığı krizlerini cesurca simgeliyormuş.

Bence asıl mücadele edilmesi gereken, dünyamıza hızla yayılan "ahlaksızlık" sendromu...



Kediye ciğer teslimi

Adana'da kamyonetiyle sokaktaki kedileri bile isteye ezen adama ceza olarak 1 ay boyunca hayvan barınağında çalışma cezası verilmiş. İyi de, aynı şeyi barınakta diğer hayvanlara yaparsa ne olacak?..

Aklıma bilindik bir fıkra geldi: Tilkiye "Gel seni tavuk çiftliğine müdür yapalım. Ne kadar maaş istersin?" demişler. Tilki "Para filan istemem, ben dava adamıyım" demiş...



Gaf kürsüsü

Adamın kafasına elektrikli ısıtıcı UFO düşüyor. Ege Üniversitesi'nin acil servisine gidiyor, "Kafama UFO düştü" diyor. Acilde "Uzay gemisi kazası" diye dosya açıyorlar.

Ne demiş?

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, köpeğine; 'Pablo Garcia Perez Fernandez De La Rosa' adını verirken, paylaşımına "Ömrün, ismin gibi uzun olsun oğlum" notunu düştü.

Zap'tiye

Bunca işinin gücünün arasında ayak üstü Fenerbahçe'nin transfer problemini de çözdü ya, helal olsun!..