Geçen hafta Atv'nin başarılı dönem dizisi Kuruluş Orhan'da çok önemli mesajlarla örülü, nakış gibi özenle işlenmiş bir sahne vardı. Sultan Orhan, Bursa'da devlet erkanı, yabancı elçiler ve ahalinin önünde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu tüm dünyaya ilan etti.

Diriliş ve Kuruluş serisini izlerken, olan biteni hep günümüzle karşılaştırmayı, tarihin bugüne izdüşümlerini yakalamayı seviyorum. Yine öyle yaptım. Bu açıdan bakılınca, verilen mesajların değeri bir kat daha önemli geldi bana.

Orhan Gazi devlete uzanan yolda ne yaptı? Önce ailesinin, sonra halkının ve en nihayetinde beylerinin güvenini kazandı. Sonra esas düşmanlarını belirledi ve hedefe Bizans ile Temurtaş'ı koydu. Bu yolda dağınık etnik grupları aynı bayrağın altında birleştirdi. Özetle "Devlet demek, birlik demektir" anlayışına sahip çıktı. Bu arada en yakınındaki hain muhalifler Şahin Şah ve Demirhan Bey'le de mücadele etmeyi ihmal etmedi.

Osmanlı Devleti'nin ilanı için gerçekleştirilen törende ilk bağlılığını bildirenin, Suriye ve Mısır başta olmak üzere tüm Ortadoğu'ya hakim olan Memlükler'in elçisi olması da pek manidardı doğrusu. Ardından Mısır Halifesi'nin elçisi, dönemin en büyük fetva makamı Dört Mezhep Kadısı'nın temsilcisi de yeni devleti tanıdıklarını bildirdiler. Son olarak, Orhan'ın kardeşi Alaattin Bey de babaları Osman Bey'in yadigârı kılıcını ağabeyine teslim ederek biat etti. Orhan da "Artık hükmümün vekilisin" diyerek onu vezir tayin etti.

Bölümdeki en vurucu sahnelerden biri de Musa Baba Tekkesi'nde geçen diyalogdu. İnşaatta çalışan derviş, kendisine taş uzatan kişinin Sultan Orhan olduğunu fark edince hayretle "Siz ki koca sultansınız, taş taşımak size kalır mı?" dedi. Orhan da rahmetli babası Osman Bey'in sözünü hatırlatıp, "Sultanın büyüğü, âlimin ayağına gidendir. Hem cahille sohbet edeceğime âlimle taş taşırım daha iyi" diye cevap verdi. Sembollerle dolu sahne, inanç ve ilmîn, "mülkü" yani devleti oluşturan en önemli yapı taşı olduğunu betimliyordu.

Güçlü bir devlete giden yolun tüm formülleri, bugüne atıfla Kuruluş Orhan'ın bu bölümünde adeta madde madde yeniden deklare edildi.

Emeği geçen herkese şükranlarımla...



Fatih Ürek'i atom mu öldürdü?

İddiayı dile getiren Prof. Dr. Yusuf Kalko. Ona da Arto anlatmış. Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek meğer halk arasında "atom" olarak bilinen o sarı renkli serumdan sürekli yaptırıyormuş.

Profesör Kalko, insanları uyaran ve Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağıran paylaşımında şöyle dedi:

"Herkes kendini iyi hissetmek, gripten kurtulmak ya da vitamin takviyesi almak için bu atom serumlarından yaptırıyor. Bu serumun içinde ne olduğu belli değil. Vitaminlerin yanında çeşitli uyarıcılar da bulunuyor. İçeriği aslında tansiyonu yükseltiyor. İnsanlar farkında olmadan kalplerini dövdürüyorlar. Adam kendini biraz kötü hissetse mahallesindeki sağlık kabini memurunu çağırtıp o sarı serumu bağlatıyor. Oysa kime, ne tür serum bağlanacağına doktor karar verir. Ayrıca bunlar her yerde reçetesiz şekilde peynir ekmek gibi satılıp, uygulanıyor. Her ay birkaç vatandaş bu yüzden hayatını kaybediyor. Sağlık Bakanlığı'nın hemen tedbir alması lazım."



Gaf'let kürsüsü

Trafik magandası ordumuzun hava kuvvetleri de hizmete girdi çok şükür. (!)

Ne demiş?

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu sokakta pankart açtı: "Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim."

Zap'tiye

Jeofizikçi Le Pichon "Türkiye 4 metre batıya kaydı" demiş. Memleket kendi imkanlarıyla Orta Doğu'da çıkması muhtemel kaostan kaçmaya çalışıyor.