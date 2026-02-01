Oyunculuk dünyasında bazen roller ile gerçekler aniden kesişiverir. Atv'nin yeni fenomeni A.B.İ. dizisinde anne ve babasını küçük yaşta yitiren Çağla adında idealist bir avukatı canlandıran Afra Saraçoğlu da kaderin bu cilvesini yaşıyor.

Afra'nın anne ve babası hayatta çok şükür ama ünlü oyuncu şimdilerde "babasız geçen yıllarının" adeta acısını çıkartıyor.

Afra Saraçoğlu, annesi ve babası ayrıldıktan sonra en son 13 yaşında gördüğü babası Uğur Saraçoğlu ile geçen yıl barışmıştı. Baba Saraçoğlu geçen hafta "DNA ikizim" notuyla kızı Afra ile olan pozlarını paylaştı. Afra Saraçoğlu daha önce verdiği bir röportajda "Annemle babam ben küçükken ayrıldı. Babamla iki kez görüştüm ve bir daha hiç haber alamadım. Artık onunla görüşmem, çünkü üzerimde hiç emeği yok. Babasız büyümeyi en iyi ben anlarım" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

Geçen hafta eski eşi Lütfiye hanım ve kızı Afra Saraçoğlu'nu yemeğe çıkaran Uğur Saraçoğlu, "Aile mutluluğu" alt yazısıyla üçünün birlikte olduğu fotoğrafı paylaştı. Ardından da "DNA ikizim" diyerek kızıyla çekilen fotoğrafını sanal medya hesabına koydu.

Kim bilir baba ile kızının yıllar sonra yeniden gönül gönle vermesinde, dizideki Çağla'nın dramatik öyküsü etkili olmuştur belki de...



İnek sağma ritüeli

"Yiğit Adam" adlı bir kullanıcı. Facebook hesabından şöyle bir paylaşımda bulunmuş: "Tarkan ABD'de, Hadise Belçika'da yaşıyor. Paraları bitince Türkiye'ye gelip konser veriyor, inekleri sağıp geri dönüyorlar."

Haklı mı, haksız mı karar sizin. 120 bin lira bayılıp, Tarkan'ı 3 saat boyunca itiş kakış bir ortamda ayakta izlemek "ineklik" mi, yoksa "hayranlık" mı ondan da pek emin değilim.

En iyisi her iki sanatçının da yurtdışında yaşayıp, Türkiye'de kazandıklarıyla bu ülkeye bugüne kadar nasıl bir hayırlarının dokunduğuna bakmak...



PAZAR EĞLENCESİ

Alıntı, "Cimbomuz" adlı siteden. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan teknik direktör Roberto Manchini anlatmış:

"Galatasaray'da çalışırken kulübün bana verdiği bir cip vardı. Kadıköy'de, Fenerbahçe'nin stadına yakın bir yerde araç bozuldu. Ne yapacağım? Orada bir polis vardı, yanına gittim: 'Do you speak English?' (İngilizce biliyor musunuz?) dedim. 'No, no' dedi. Ben de 'Hoca Galatasaray' dedim. O da: 'Manchini, Manchini, gel' dedi. Beni bir pastaneye götürdü, telsizi aldı ve sanırım 'Galatasaray 'ın hocası burada' gibi bir şey söyledi. Bir anda onlarca polis aracı geldi. 20 polis arabası, 10-12 motosiklet. Her şey durdu. Bölgedeki tüm polisler, Galatasaray taraftarları...

Pastanedeki herkesi çıkardılar, ben polislerle baş başa kaldım. Çay içtim. İçlerinden biri İngilizce biliyordu ve çeviri yaptı. Saatime bakıp antrenmanım olduğunu söylüyordum. 'Kaçta?' dediler, '14.00' dedim. Saat 12.00'ydi. 'Bir şeyler daha ye' diyorlardı. En sonunda gerçekten gitmem gerektiğini söyledim. Beni polis arabasına bindirdiler; önde iki motosiklet, bir anda Galatasaray tesislerindeydim. Önde ve arkada motosikletler, sanki Cumhurbaşkanı gibiydim. Sürreal bir şeydi. Antrenmana vardığımda herkes bana bakıp gülüyordu. Antrenman bitince geri döndüm ve cip oradaydı. Tamir edilmişti. Ne sorunu vardı bilmiyorum ama halletmişlerdi. Kusursuzdu."



Ne demiş?

"Kocama bağlama büyüsü yaptırmıştım, şimdi evde devamlı saz çalıyor, ne yapmalıyım?" (Ezgi adlı kullanıcının sanal medyadan imdat çağrısı)



Gaf'let kürsüsü

Erzurum'da kargoyla dua yollayan adam kısa sürede milyoner olmuş.

Zap'tiye

"İşte yeni sevgilim" diye paylaşılan fotoğrafların yüzde 60'ı kedi, yüzde 30'u köpek, yüzde 9'u araba, yüzde 1'i insan çıkıyormuş!