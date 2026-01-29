İnternetteki ikinci el sitelerine bakmak günlük rutinlerimden biridir. Herhangi bir şeye ihtiyacım olmasa bile buralarda "vitrin bakmaktan" hoşlanırım.

Geçenlerde bu sitelerden birinde dolaşırken karşıma son derece ilginç bir "ürün" çıktı: Satılık iskelet...

Evet, öyle plastik filan da değil, bildiğiniz mezar kaçkını bir iskelet. İlan açıklamasında ürün özelliği olarak sadece "1.65 boyunda" diye yazıyordu. Diğer detaylar özelden iletişim kurulduğunda verilecekmiş. Fiyatı, 3 bin 250 TL.







Yahu iskeletin de mi piyasası var? Hani eskiden olsa; ders veren profesörler, tıp öğrencileri filan talep eder derdim ama şimdi amfilerde üç boyutluları dijital olarak dans ediyor.

İyi de bir iskeleti, hem de gerçek olanını kim satın almak ister ki? Yalnızlık konusunda bu kadar mı çaresiz kaldın ey milletim?

İşin bir de hukuki boyutu var ki, oraya hiç girmek istemiyorum. Sadece şu kadarını hayal ediyorum: Sanık sandalyesinde bir adam: "Vallahi ben onu dekor olarak almıştım Hakim Bey. Ne bileyim 5 yıl önce öldürülen bir maktul olduğunu?.."



Kaza Müfettişi

D Max kanalında yeni bir belgesel başladı: Kaza Müfettişi. Kısa zamanda tiryakisi oldum.

Almanya'da trafik kazalarını soruşturan uzman bir ekip var. İşleri, trafik kazalarının sebeplerini bulmak. Tüm bilim kuruluşlarını kıskandıracak bir laboratuvarda kaza alanından topladıkları delilleri inceliyorlar. Söz konusu kazanın sürücü hatasından mı, araçların teknik yetersizliğinden mi yoksa kusurlu yol şartlarından mı kaynaklandığını şıp diye buluveriyorlar. Bu veriler hem yeni kazaların önlenmesi için önemli bir veri oluşturuyor, hem de sigorta şirketlerinin işlerini kolaylaştırıp tazminat sürecini hızlandırıyor. Bu işlemin en önemli safhası ise kaza mahallinin, uzmanlar gelene kadar steril halde tutulması.

Tıpkı bizdeki gibi (!) değil mi?







Karikatürün sonu mu?

Yapay zekayı artık hayatımızın hemen her alanında kullanıyoruz.

Ne yalan söyleyeyim, doğru ve dürüst şekilde kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırdığını da teslim edelim. Özellikle de hayatımıza görsel zenginlik kattığı muhakkak. Onun sayesinde hayal ettiğimiz her şeyi grafiğe, fotoğrafa, resme dönüştürebiliyoruz.

Yapay zekanın en önemli kullanım akanlarından biri de mizah ve hiciv. Diyelim ki Trump, Grönland'a göz koydu. Hooop hemen yanına bir penguen iliştirip, Başkan'ı buzlu adanın zirvelerine doğru yürürken resmediyoruz.

İyi, hoş da bu durum bana göre karikatür sanatını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı.

İtiraf etmeliyim ki, ben de yazılarıma ironi katacak betimlemeler için artık karikatüristlerden değil, yapay zeka uygulamalarından yardım alıyorum.



İBB'nin büyük hatası (!)

Suriye'deki Ayn İsa bölgesinde YPG/SDG teröristlerinin kazdığı sonu gelmez tünelleri gördünüz mü? A Haber'den muhabir Mehmet Geçgel ile kameraman Mehmet Ali Bağ'ın tespit ettiği özel görüntüleri ağzım hayretten bir karış açık izledim. Kimi, bir kişinin geçeceği boyuttaydı, kimi ise içinde araçların geçebileceği kadar genişti ve uzunlukları kilometreleri buluyordu. İçinde ayınlatma, ısıtma, internet ve televizyon kablolaması da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulabilecek her türlü donanım mevcuttu. Aklıma, yıllardır kadrolarına terörist dolduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi geldi. Diyelim ki oy kaygısıyla bu adamları işe aldınız, bari onlara metro ihalelerini verseydiniz de İstanbul halkı hizmet görseydi. (!)







Şeref kürsüsü

Malatya'daki maç sırasında tribünde üşüyen çocuğu fark edip, kendi çoraplarını çıkartarak ona giydiren merhametli polisimiz Cengiz Yiğit hepimizin içini ısıttı.







Zap'tiye

Bir kuaförün paylaşımı: "Makyajla patates bile bu hale geliyor. Akıllı olun beyler!.."



Ne demiş?

"Bir araştırmaya göre eğer belinde 5 santim yağ varsa bu, hayati organlarını bir kurşundan koruyabilir. Yani göbekli değil, zırhlısın. Şimdi kalk ve yemeye devam et!" (Sanal medyadan)