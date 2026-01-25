Böyle olacağı çoktan belliydi. Gazze'de büyük prestij kaybeden, dünya üzerindeki hemen herkesin nefret ettiği ülke haline gelen İsrail, bir tokat da Suriye'de Türkiye'den yiyince, geriye bir tek eylem planı kalmıştı: Provokasyon...

Yiğidin hakkını yiğide verelim. (!) Hile, hurda, desise, entrika denilince İsrail en önde gelir. Bu işin piri, üstadı Netanyahu ve avânesi de en iyi bildikleri iş için kolları sıvadı. Suriye'deki "kullanışlı" Kürtlerden bir ikisini seçip, Kamışlı'da Türk bayrağının asılı olduğu direğe çıkartarak, sinir uçlarımızla oynamaya kalktı.







Evet, tepki verelim, bayrağımızın kutsallığını herkese hatırlatalım ama daha fazlası, onların işine yarar. Zaten istedikleri de bu değil mi? Türkiye haftalarca bayrağa yapılan saygısızlığı konuşsun, Türk ve Kürt halkları arasına yeni dikenli teller örülsün, barış süreci sekteye uğratılsın, en başa dönülsün, İsrail sahada kaybettiği Suriye'yi kirli masalarda üretilen entrikalarla geri alsın.

Lütfen bu oyuna gelmeyelim. Aklıselimden ayrılmayalım. Zaten bayrağımızı indirmeye yeltenen şeref yoksunu, MİT tarafından ele geçirildi ve "o bayrağın bir de direği olduğu" kendisine nazikçe hatırlatıldı. Rahat olun ve lütfen işinize gücünüze bakın. Bırakın o soysuzu, siz; katlanan bayrağı açıp öpen, karla kapanmış Atatürk posterini temizleyip, yanağına öpücük konduran çocuklarımıza takılın...







Haydi herkese hayırlı uçuşlar!

Hani 21 Aralık 2012'de Maya Takvimi'ne göre dünyanın sonu gelecekti de hepimiz (!) korkuyla bekleşmiş ama hiçbir şey olmamıştı ya; bu durum felaket tellallarını kesmemiş olacak ki, durduk yerde yeni bir musibet üfürdüler. Bu kez 26 Ağustos 2026'da dünyada yer çekimi 7 saniye süreyle yok olacakmış... NASA bunu aylar önce saptamış ve hazırlıklara başlamış.

Yani?.. Yani hepimiz doğum günü balonları gibi olduğumuz yerden havalanacak, içeride olanların yolculuğu tavanda son bulacak, dışarıdakiler muhtemelen atmosferin katmanlarını yakından görecek, 7 saniyenin bitiminde ise patır patır yere çakılıp, fide dikmeye müsait, kendinden gübreli çukurlar açacak... Sadece insanlar mı? Yere sabitlenmemiş masa, sandalye, otobüs, kedi, fil artık ne varsa astronot olacak...

26 Ağustos'taki manzarayı görür gibiyim. Önce arabasını ağaca bağlayıp, sonra kendini balkon demirine zincirleyen insanlar...

Ne diyeyim, Allah akıl fikir versin...



Saçmalığa bakar mısınız?

Televizyon ekranı ne kadar büyük olursa, izleme keyfi de o kadar artar mı? 40 yılı aşkın süredir televizyon konusunda yazılar yazmama rağmen bu konuya net bir cevap veremiyorum.

Dünyanın en büyük televizyonu 7 buçuk metre boyunda. Yani arka arkaya durmuş iki fil ve iki arkadaşlarını da sırtlarına almış kadar bir alan. Gelin görün ki, o ekranda televizyon izleyebilmek için en az 10-12 metre uzakta olmak gerekiyor. Eee, ne oldu şimdi? Küçük televizyonu yakından izlemekle büyük televizyonu uzaktan izlemek arasında ne fark var?

Sizce de saçma bir durum değil mi?







Zap'tiye

Denize 5 dakika mesafede ev. (Ayağın takılırsa 3 saniye!..)







gaf'let kürsüsü

DEM'li Pervin Buldan genç kızları saçlarını örerek terör saflarına katılmaları için teşvik ederken, kızı Londra'dan sabah story'si attı!



Ne demiş?

Görmüş evin kızını zor alırsın, kolay doyurursun. Görmemiş evin kızını kolay alırsın, zor doyurursun. " (Halk deyişi)