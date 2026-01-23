Kavga görürseniz hemen oradan uzaklaşın.

Biri size ya da ailenize küfür ettiyse duymazdan gelin.

"Erkeksen dışarı çık" ve "Gel bu işi parkta çözelim" şeytanın teklifleridir, uymayın.

Başka aileler içinde yaşanan tartışma ve kavgalara asla müdahil olmayın.

Trafikte önünüze kıran ya da araya kaynak yapan kişiyle asla tartışmayın. Bırakın, aradığı belayı bir başkasında bulsun.

İzahat vermek için bile aracınızdan inmeyin. Aranızda ihtilaf doğan kişi aracından indiyse, yapacağınız ilk iş kapıları kilitlemek olsun.

Elinde silah, bıçak, muşta, cop vs. olan kişiyi hiçbir şekilde engellemeye çalışmayın.

Hasmınızdan mümkün olduğunca güvenli mesafede bulunun ya da gerekiyorsa kaçın.

Eğer torpidoda bulundurduğunuz silaha güveniyorsanız, karşınıza o silahı çok daha iyi kullanabilen birinin çıkma olasılığını hep aklınızda tutun.

Çünkü...

Korkak bilinip hayatta olmak, haklı ama mezarda olmaktan her zaman iyidir. Zira hayattaki en büyük cesaret, sorumlu olduğunuz aileyi sizsiz bırakmamaktır.



İki kere düşünün!

Haberi duydunuz mu? Kilis'te, aldatıldığını öğrenen bir kadın, evden çıkıyormuş gibi yaparak bir yere saklanmış ve kocasının Suriyeli sevgilisinin gelmesini beklemiş. Sevgilisi gelince, konuşmalarını dinlemiş. Kocası duş almaya gidince de, Suriyeli sevgiliyi yataktan çıkartıp, kendisi yorganın altına saklanmış. Kocası geri döndüğünde karısını yorganın altında görünce şoke olmuş ve bayılmış.

Bir süre dili tutulan adam 10 gün boyunca psikolojik tedavi görmüş.

Peki ben bu haberi niye paylaştım? "Ben karımdan korkmam" diyen mangal yürekliler (!) için.



Usta işi ticaret

Son derbide Fenerbahçe, taraftarına yüksek kalite yağmurluk dağıtarak ezeli rakibi Galatasaray'a prestij açısından da üstünlük sağladı.

Ancak Fenerbahçe'nin kazancı sadece prestijle de sınırlı kalmadı. Nasıl mı? Anlatayım:

Süper Kupa finali öncesinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın talimatıyla, toplam 15 milyon 250 bin TL maliyetle 35 bin yağmurluk ve 35 bin bayrak temin edildi. Finalde gerçekleştirilen bu organizasyonla görsel bir şova imza atan Fenerbahçe, Fenerium mağazalarında satılan 150 bin yağmurluktan 2 günde 37 milyon TL gelir elde etti. Yani 22 milyon lira kâr etti.

Bir koyup üç almak diye işte buna derim.



Dormen'de son perde

Bana göre "Duayen" isminin en çok yakıştığı sanatçıydı. Hem oyuncuydu, hem hocaydı, hem eleştirmendi (Hiçbir şeyi kolay beğenmez, ince eleyip sık dokurdu) hem de son İstanbul beyefendilerinden biriydi.

Haldun Dormen ağabeyimizi de yitirdik... Kaybettiğimiz bir oyuncu değil, "oyunun" kendisiymiş gibi hissettirdi bana.

Allah gani gani rahmet eylesin...



Zap'tiye

Bu kürk bu hayvana çok yakışıyor. Mümkünse başka hayvanlar giymesin!



Gaf kürsüsü

Urfa'da bir tavuğun ezilmesi üzerine çıkan kavgada 9 kişi ölmüş. Barışma yemeğinde 20 koyun kesilmiş!



Ne demiş?

"Hayatınıza gün ekleyemezsiniz ama günlerinize hayat ekleyebilirsiniz." (Prof. Erkan Topuz'un yazdığı reçete)