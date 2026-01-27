Evet, uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığını biliyordum. Evet, kullanım yaşı 8'e kadar inmişti. Evet, ülkemiz uyuşturucu baronları için dağıtım istasyonu olmaktan çıkıp kârlı bir pazara dönüşmüştü. Amaaaa... Ortalığın bu kadar keş dolduğunu inanın bilmiyordum.

Son operasyonlarda gözaltına alınıp, testleri pozitif çıkan ünlülere bakar mısınız? Sunucular, spikerler, gazeteciler, kulüp başkanları, futbolcular, şarkıcılar, oyuncular, iş adamları, şirket yöneticileri, genel müdürler, sanal medya fenomenleri...







Bence bu işin magazin kısmının üzerinden atlayıp "meselenin korkunçluğu" ile yüzleşmeliyiz. Uyuşturucu illeti, toplumun kılcal damarlarına kadar işlemiş. Sinsice kemiren kurtlar yüzünden dışı görkemli, içi kof bir çınara dönmüşüz.

Beni en çok üzen ise çocukların ve gençlerin idol haline getirdiği isimlerin boğazına kadar uyuşturucuya, içkiye, fuhşa, kumara batmış olmaları.

Bazı eğlence mekanlarında sigara uyarısı gibi "Bu alanda yasaklı madde kullanmayın" yazan tabelaların asılması ise bana göre utançların en büyüğü...

Bu işi polisiye tedbirlerle belli bir yere kadar önleyebiliriz. Gerisi ise topyekun "ahlaki bir devrimi" gerçekleştirmek adına ailelere, öğretmenlere ve din görevlilerine düşüyor.







Başımıza daha neler öreceksiniz?

YPG/SDG'nin Suriye'de büyük tokat yiyip, çok güvendiği ABD tarafından iyot gibi ortada bırakılması, içerideki ve dışarıdaki "terör sevdalılarını" iyice çileden çıkarttı. Portföylerinde ne kadar provokasyon varsa, heybelerinden çıkartıp uygulamaya soktular. Önce bayrağımıza saldırdılar, şimdi de "saç örme modası" diye bir saçmalığın peşine takıldılar.

Neymiş efendim, Rojava'da bir Kürt kızının örgülü saçları Suriye askerleri tarafından kesilmiş. Külliyen yalan ve kurmaca. Velev ki doğru olsun, saçlarını ören o vekillere ve sözde sanatçılara sormazlar mı, "İki yıldır Gazze'de çocuklar katledilirken neredeydiniz?" diye...

Aslında saç örmenin neyi simgelediğini hepimiz biliyoruz da, onların yüreği bunu açıkça söylemeye yetmiyor. Saçlar, savaşa giderken örülür. Eskiden de cenge giderken atların kuyruğu örülürdü. Yani o sözde protestocuların Kürt kadınlarına verdiği mesaj belli: "Toplanın, savaşa gidiyoruz!.."

Herkes barış için çırpınırken, bu ölü seviciler bakalım başımıza daha neler örecekler?..



Bir bu eksikti!

Pazar günü size "Sıfır Yerçekimi" kehanetinden söz etmiştim. 26 Ağustos 2026 günü dünyada 7 saniye boyunca yer çekiminin kesileceğinden... Bu kez kesinti elektrikte yaşanacakmış. Hem de daha yakın bir tarihte, 9 Şubat 2026'da...

Başımızın belası, çenesi tutulası, felaket tellalı Simpsonlar çizgi filmi yumurtlamış yine bu iddiayı. 9 Şubat'ta tüm dünyada 72 saat boyunca elektrik kesintisi yaşanacakmış.

Artık dayanıklı gıda mı stoklarsınız, eve mum mu yığarsınız, önceden nakit para mı zulalarsınız, yoksa inanmayıp "Fesuphanallah" mı çekersiniz, karar sizin...







Gaf'let kürsüsü

Amedspor'un resmi internet sitesinde YPG'ye destek için paylaşılan "tribünde saçları örülen kız çocuğu" fotoğrafı büyük tepki topladı.







Zap'tiye

Kasko ücretlerine yapılan zamdan sonra... (Hırsız, gülmekten arabayı çalamaz vallahi)



Ne demiş?

"Emeklilerden saç örneği alınsın. En son ne zaman et yemişler, ortaya çıksın!.." (Sanal medyadan)