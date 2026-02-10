Yusuf İslam takma adıyla (Şimdikiler "nick name" diyor) yazan kişinin sanal medya paylaşımı çok dikkatimi çekti. Hiçbir yorum yapmadan aynen aktarıyorum:

"Epstein dosyaları açıklanıyor. Gerçi Trump'a baskı olarak ağırlıklı ama İngiltere Prensi Andrew'den, Norveç Veliaht Prensesi Mette- Marit'e kadar neler var neler. Prens Andrew, birdenbire bütün unvanlarını terk etmişti. (Şimdi Kraliyet tarafından izole edildi)

Sadece sapkınlıkları değil, ülkelerin iç politikalarına müdahale ettiği de ortadayken insanan aklına o günler geliyor. Tuhaf ilişkiler acaba Türk siyasetini de mi dizayn etti.

Bizde de son seçimlerde karanlık noktalar var. '6'lı Masa' diye bir şey kuruldu. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu gibi isimler aynı potada birleştiriliverdi. Fatih Erbakan gibi bir isim birdenbire Millet İttifakı'na yönleniverdi.

Meral Akşener, bir anda niye 6'lı Masa'dan ayrılmaya kalktı? Sonra niye ve neyle ikna edilip, turşu gibi bir suratla geri döndürüldü?

Aynı Akşener birdenbire Ekrem İmamoğlu'cu kesildi, İmamoğlu'nun boynuna sarıldı. 'Yüzünde Rabbiyesir görüyorum' dedi. Ama azat buzat olduktan sonra da niye 'Kefil olduklarımız hırsız çıktı' dedi?

Bunlar Türkiye'nin Epstein dosyaları... Hiçbiri sebepsiz değildi, hepsi birer tehditle Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına diktirildi. Bu tehdit mevzuları neydi? Bunları neyle Erdoğan karşıtlığında birleştirdiler?

Yerli Epstein dosyaları açılmalı... Bir yerlerde, birileri bunları biliyor olmalı... Artık bunları ortaya koymanın zamanı gelmedi mi?"



Kafamızda dönen Tilki'ler

Aleyna Tilki "Yüce yaratıcıdan" söz edip "Beni sahneye attılar, şimdi de tehdit ediyorlar" dediğinde herkes ona acıyarak bakıp, "Bu kız kafayı yemiş" diyordu. Ödül töreninde kırmızı şeytan kostümüyle yaptığı tuhaf konuşma ve ardından yayınladığı yeni klibiyle de çok dalga geçilmişti.

Ancak Epstein dosyalarının yaprakları Türkiye'ye doğru savruldukça Aleyna ile dalga geçenler "Acaba?" demeye başladılar.

Bu aralar sosyal medyada en çok Aleyna Tilki'nin yönetmen Emrah Karaduman tarafından çekilen "Yalnız Çiçek" klibi paylaşılıyor. Altına da "Yahu kız her şeyi anlatmış işte, daha ne söylesin?" diye yazıyorlar.

Klipte Aleyna'yı kaçırıp bir adaya getiriyorlar. Orada şeytani kişilikler ona işkence ediyor. Tuhaf sembol ve ritüellerin yer aldığı klipte Aleyna bir ara kandan köpük filan yapmaya kalkıyor... Bu arada etrafı şeytanlarla çevrili olduğu halde "Kendini bırak, bırak benim cennetime" demesi de ayrı bir tuhaflık. Acaba diyorum Aleyna artık daha "açık seçik" mi konuşmalı?

Öyle günler yaşıyoruz ki, kendi gölgemizden sakınır, her sözden bir mânâ çıkarır olduk. Allah sonumuzu hayır etsin...



Gaf'let kürsüsü

Yeni transfer edilen siyahi futbolcuyu karşılamak için havaalanına yüzünü siyaha boyayarak gitmek nasıl bir zekanın ürünüdür?

Zap'tiye

Pazar esnafı enginar tezgahının üzerine "Karaciğer Uzmanı Prof. Dr. Engin Ar" diye yazmış. Reklam/Pazarlama stratejisi diye buna derim.

Ne demiş?

"Kar aslında yazın yağmalı. Güneş ise kışın açmalı. Böylelikle kışın insanlar ısınır, yaz aylarında serinler." (Şarkıcı Aynur Aydın'dan akıl uçuran fikir)