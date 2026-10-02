Turkuvaz Medya'nın İl Buluşmaları için bu kez Kocaeli'deydik.

Bu gezileri çok önemli buluyorum, zira gazeteciliğin artık steril plazalardan yapıldığı şu dönemde vatandaşa dokunmak, olan biteni yerinde görüp incelemek bu organizasyonlar sayesinde mümkün oluyor.

Kocaeli denilince pek çok kişinin hafızasında Dilovası'nın kirli havası ve İzmit Körfezi'nin leş kokulu çamurundan müteşekkil gri bir sanayi kenti canlanıyor ama o artık eskilerde kalmış. Zorunlu kılınan ve sürekli denetlenen baca filtreleri, devreye alınan arıtma sistemleri, modern OSB'lerdeki yeşili önemseyen yeni nesil sanayiciler ve Körfez'de başlatılan örnek dip çamuru tarama çalışmasıyla Kocaeli'nde mavi ile yeşilin 50 tonunu barındıran yeni ve şahane bir ekosistem oluşmuş.

Kocaeli'nin çalışkan ama bir o kadar da mütevazı valisi Sayın İlhami Aktaş'ın nazik ev sahipliğinde hepimiz bir şehrin istenirse nasıl gelişip, kirinden pasından arındığına tanık olduk.

Ziyaret ettiğimiz İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde gördüm ki, Kocaeli özellikle milli savunma sanayiini destekleyen muazzam bir teknoloji ve üretim üssüne dönüşmüş. Hele bir girişimcinin ağzından işittiğim hikaye, nereden nereye geldiğimizi tasdikleyen bir belge niteliğindeydi. Mersin'de bir savaş gemimiz 2 yıl boyunca yurtdışından gelecek küçük bir soğutma valfi yüzünden hizmet dışı kalmış. Sonunda bizim Anadolu Kaplanı girişimciyi bulmuşlar. Yurtdışından tam 38 bin dolar ödenerek getirtilmeye çalışılan o parçayı bizimki mükemmel bir şekilde üretip sadece 3 bin lira karşılığında Donanma'ya teslim etmiş.

Yıllarca yediğimiz şu kazığa bakar mısınız? İşte "yerli ve milli" olmanın önemi...

Kocaeli'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi el ele vererek hizmet adına örnek oluşturacak projeleri hayata geçirmişler. İçinde Kocaeli Sanat Merkezi ve Alev Alatlı Kütüphanesi ile dev akvaryum kompleksinin (Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu) yer aldığı muhteşem bir park ve sosyal aktivite alanı kurulmuş.

İsteyince, çalışınca, azmedince bir zamanlar metruk viraneler ile bataklıktan ibaret bir alanın nasıl mucizevi şekilde şehre kazandırılıp, bir kentin havasının 180 derece değişebileceğine muhteşem bir örnek.

Aklınızda bulunsun, Kocaeli artık sadece bir sanayi şehri değil. İki denize kıyısı olan, bünyesinde 9 mavi bayraklı plajı barındıran, muhteşem teleferik hattı, kilometrelerce uzanan deniz kıyısındaki yürüyüş parkurları, parkları, bahçeleri ve doğayı ruhunuza nakış gibi işleyen Ormanya'sı ile son derece cazip bir turizm destinasyonu.

Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.



Kocaeli "Gonca" vermiş

Kocaeli gezimiz sırasında beni en çok etkileyen mekanı ayrı bir başlık altında sunmayı tercih ettim. Zira Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi bunu sonuna kadar hak ediyordu.

Meslek yaşantım boyunca çok sayıda engelli rehabilitasyon merkezini ziyaret ettim. Ancak buradaki kadar detaylı, gerçekçi ve "işe yarar" bir merkeze rastlamadım.

Neden "işe yarar"ı tırnak içine aldığıma gelince: Burada rehabilite edilen, eğitim gören engelliler gerçek hayata hazır hale getiriliyorlar da ondan. 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan merkezde standart birimlerin yanı sıra gerçeğini aratmayan bir market, yemek yapmayı öğreten bir mutfak ve barista yetiştiren bir kafeterya bile var. Model markette büyük bir ciddiyet içinde kasiyerlik yapan o güzel kızımızı görünce, aramızda gözyaşı dökenlerimiz bile oldu, o kadar diyeyim, gerisini siz hayal edin.

Sıfır ile 65 yaş arasındaki tüm engellilere hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, sadece ülkemiz için değil, tüm dünyadaki benzerleri adına "model alınacak" nitelikte.

Şu çivisi çıkmış dünyada bize iyilik ve güzellikleri de yazma fırsatı verenlere ne kadar teşekkür etsem az.



Zap'tiye

Allah düşürmesin!

Gaf kürsüsü

Edirne'de bir ortaokul müdürü gezi için öğrencilerine "Yanınızda bir büyükle gelin" dedi. Ertesi gün bir öğrencisi, yanında 70'lik rakı getirince sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Ne demiş?

"Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyin." (Sanal medyadan)