Ne yalan söyleyeyim, bu yazıyı yazmakta çok tereddüt ettim. Çünkü Hak vaki olmuş insanların ardından yorumda bulunmak bana göre değil.

Ancak son zamanlarda aramızdan ayrılan neredeyse her ünlünün ardından kopartılan miras fırtınaları beni çok rahatsız etti. Bu nedenle en azından henüz hayatta olan ünlülere naçizane tavsiyede bulunup, rehberlik etmeyi kendime görev bildim.

Öncelikle listeye bir göz atalım. Bunlar benim hatırladıklarım. Eminim fazlası vardır:

Kadir İnanır: Sanatçının mal varlığını ve mirasını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bırakma kararı, ailesi ve yakın çevresi arasında büyük bir tartışma başlatarak gündeme oturdu.

Ferdi Tayfur: Vasiyetinde bazı gayrimenkullerini Darüşşafaka, LÖSEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlara bıraktı. Kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt vasiyete itiraz etti. Şarkıların telif hakları ve taşınmazlar da hukuki tartışmanın konusu oldu.

Kayahan: 2015 yılında hayatını kaybeden sanatçının kızı Beste Açar ile son eşi İpek Açar arasında ortak hesaplardaki paralar, telif hakları ve gayrimenkuller nedeniyle yıllarca süren davalar açıldı.

İlhan İrem: Mirasının tamamını eşi Hansu İrem'e bıraktığı belirtilen bir vasiyetname ortaya çıktı. Yeğeni Güliz Aldatmaz Gökçadır, vasiyetnamenin geçersiz olduğunu ileri sürerek dava açtı. Ağustos 2025'te mahkeme vasiyetnameyi iptal etti.

Zeki Müren: Servetini Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bıraktı. Mirasçısı olan vakıflar, sanatçının hayatını anlatan biyografik film konusunda yapımcıyla mahkemelik oldu. Burada aile içi bir miras kavgasından ziyade miras hakları ve eserlerin kullanımı anlaşmazlığı söz konusuydu.

Cem Karaca: Son eşi İlkim Karaca ile ilk eşi Feride Balkan ve oğlu Emrah Karaca arasında miras ve babalık tartışması yaşandı. Tartışma sonucunda sanatçının mezarı açıldı. DNA testi Emrah Karaca'nın Cem Karaca'nın biyolojik oğlu olduğunu doğruladı.

Cüneyt Arkın: İlk evliliğinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, babasının vasiyetine itiraz etti. İkinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki oğluyla miras konusunda mahkemelik oldu. Kızı, babasının yanıltılarak vasiyetname hazırladığını iddia etti.

Fatma Girik: Vefatı sonrası yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı miras nedeniyle kardeşi Günay Girik, vasiyetin iptali için dava açtı.

Erol Büyükburç: Sanatçının ölümünün ardından kızları Keyan ve Evren Büyükburç ile üvey anneleri ve diğer aile bireyleri arasında mal varlığı tespiti ve paylaşımı konusunda kriz çıktı.

Adnan Şenses: Usta yorumcunun vefatından sonra eşi Lale Şenses ile kızı Arzu Şenses arasında kalan gayrimenkuller ve mal varlığı yüzünden miras kavgası başladı.

İbrahim Tatlıses: Sanatçı henüz hayattayken çocukları Ahmet Tatlı ve Dilan Çıtak ile yaşadığı mal varlığı krizleri ve mirasını devlete ve hayır kurumlarına bırakma yönündeki açıklamalarıyla sık sık gündeme geldi.

Naçizane tavsiyeme gelince: Ünlü olsun, olmasın, herkes hayattayken ekonomik varlığını tüm aile ve akrabalara ne şekilde bölüştürdüğünü kuruşu kuruşuna listeleyip, notere tasdik ettirdikten sonra aileyi toplayıp ayan beyan açıklasın. Kıyamet kopacaksa orada kopsun. Tabii eğer mezarlarında huzur içinde uyumak istiyorlarsa..

Ne demiş?

Dükkanın önündeki dubaya iliştirilen zarif (!) not: "Mal gelecek. Mal derken sen değil, gerçek mal. Park yasak. Öküzler hariç."

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