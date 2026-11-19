Sektörde kriz yaşayan sadece bizim ülkemiz değil. Televizyon ve sinemanın doğduğu yer ABD'de de yapımlar durma noktasında. Orada da reklam gelirlerinin düşmesi ve ağır vergi yükümlülüklerinden kaçan yapımcıların kapağı yurtdışına atması nedeniyle sektör iflasın eşiğine geldi.

Duruma ilk uyanan ise Başkan Trump oldu. Yaptığı açıklamada "Bu sektör Amerika'da üretildi ve Amerika'da kalmalı" diyerek hem Cumhuriyetçileri hem de Demokratları işbirliğine çağırdı. Hükümet, televizyon ve sinema sektöründe vergiyi azaltmak ve yeni teşviklerde bulunmak için yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı.

Bizim de televizyon sektörümüz büyük bir mali kriz içinde. Ancak ABD'den farklı olarak bizde geleneksel televizyon kanalları sadece "eğlencelik" değil, adeta bir yaşam biçimi. Onlarca yıldır Türk halkının 20.00 ile 24.00 arasındaki tek bedava eğlencesi diziler.

Ayrıca bizim dizilerimizin son derece stratejik bir önemi de var. Türk tarihini ve kültürünü dünya üzerinde 1 buçuk milyardan fazla insana tanıtıyorlar. Bunun yanı sıra maddi ve manevi açıdan çok önemli bir ihracat kalemi haline geldiler.

Öyleyse bizim de tıpkı ABD'de olduğu gibi bu sektörü devlet eliyle koruyup, kökeni dışarıda dijital platform ve mecraların sömürüsüne karşı savunmamız gerek.

Yunanistan'a "Kalın" ültimatom

Bazı dedikodular vardır, dikkate alınmaz, gülünüp geçilir. Bazıları vardır; kaynağına, belgesine aldırmadan, insanımıza moral versin diye onurla, keyifle paylaşılır. Birazdan okuyacağınız, işte bu ikinci gruba girenlerden.

Efendim, aslında buna ne derece "dedikodu" denilir bilmiyorum. Zira üç gündür Yunan medyası bu haberle yatıp kalkıyor. Sıkı durun, anlatıyorum:

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Yunan mevkidaşı ile Atina'da buluşmuş. Yüzüne, açık açık demiş ki, "Eğer İsrail'i burnumuzun dibine sokup, onların askeri ve stratejik üssü haline gelirseniz, sizi vururuz." Evet, işte bu kadar açık ve net konuşmuş. Muhtemelen Yunan istihbarat başkanı "Ben bunu Başbakan'a bu şekilde söyleyemem" demiş olmalı ki, Kalın alelacele Miçotakis tarafından kabul edilmiş. MİT Başkanı Kalın aynı sözleri, aynı üslupla baş başa yapılan görüşmede Yunan Başbakanı'na da söylemiş. Haber Yunan basınına sızınca ülkede büyük bir korku ve panik başlamış.

Söylenti bu şekilde. İster inanın, ister inanmayın.

Netanyahu'dan beklenir!

ABD teyakkuzda. Gelen istihbarat, İran'ın uyuyan casus hücreleri vasıtasıyla Başkan Trump ve üst düzey hükümet üyelerine suikast düzenleneceği şeklinde. Hatta Washington'da kimyasal bombaların kullanılacağını öngörüyorlar.

Adım gibi eminim ki, bu söylentiler İsrail Lideri Netanyahu tarafından sinsice yayılıyor. Gazze Kasabı çok iyi biliyor ki, soykırımla yargılanacağı mahkemeden kaçmanın tek yolu kaldı: ABD'yi İran ile yeniden savaşa tutuşturmak. Bunun için Washington'da kimyasal bomba patlatıp suçu İran'a atabilecek kadar çaresiz.

Artık bu adamdan her şeyi bekliyorum. Zira köşeye sıkışan farenin kediye saldırdığı andaki bakışları görüyorum gözlerinde...

Ne demiş?

"Eniştem 65 yaşına gelince toplu taşımaya bedava bineceği için seviniyordu. 64'ünde öldü. Toplu taşıdık garibimi..." (Sanal medyadan)

Zap'tiye

Çinli kadın kendine 20 sevgili yapıp, hepsini bir cep telefonu almaya ikna etti. Sonra da 20 telefonu satıp kendine bir ev aldı.

Gaf kürsüsü

COP 31 için katılımcılar 88 özel jetle Antalya'ya geldiler. Bu nedenle atmosfere yaklaşık 777 ton karbondioksit bıraktılar!