Bu yazıyı nasıl yazacağımı bilmiyorum.

Birincisi, insanların midesini bulandırıp kusturmadan derdimi nasıl anlatacağım?

İkincisi, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeden, kötünün reklamını yapmadan bu işin içinden nasıl çıkacağım?

Üçüncüsü, 10 yaşında bir çocuk babası ve sağduyulu bir gazeteci olarak; ağzımı bozmadan, yayıncılık ilkelerini ihlal etmeden, sinirlerime hakim olarak, gerçek duygularımı nasıl ifade edeceğim?

Geçenlerde gazetecilik refleksiyle dünya hallerinden haberdar olmak için X (Eski Twitter) platformunda geziniyordum. Karşıma çok hafif şekilde flu hale getirilmiş ancak ne olup bittiği ayan beyan ortada olan bir görüntü çıktı. 10- 12 yaşlarında iki erkek çocuğunun en hafif tabiriyle "uygunsuz davranışları" fütursuzca sergileniyordu. Siz görüntüyü izlediğinizde rezil algoritma devreye girerek sizi daha beterlerine doğru yönlendiriyordu.

Özellikle X ve YouTube'un çoktandır denetimsiz bir fuhuş yuvasına evrildiğini, çocuklarımızı bu alçakça tehdide karşı en sert tedbirlerle savunmamız gerektiğini yazıp duruyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, durumun bu denli vahim hale geldiğini fark etmemiştim.

Benim hâlâ midem bulanıyor. Sadece izlediğim korkunç görüntüler sebebiyle değil. Canım kızımın sanal medyada bir şekilde bu görüntülere muhatap olma ihtimali aklıma geldiği için...

Lütfen çaresiz bir babanın bu feryadına kulak verin ve tek bir gün dahi kaybetmeden bu lağım çukurlarını kapatın!

İşte İstanbul trafiği

Tüm dünyanın diline düşen İstanbul'un trafik kaosu bu kadar güzel anlatılamazdı.

Bir yolcu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Sultanahmet'e gitmek için navigasyon açmış. Sistem ona üç farklı güzergah önermiş. İlki, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden 1 saat 58 dakika. İkincisi, O7 Otoyolu üzerinden 1 saat 45 dakika. Şimdi dikkat edin: Üçüncü güzergah, Gebze üzerinden gemiyle Yalova'ya, oradan da yine deniz yoluyla Kumkapı'ya. Peki ne kadar süre alıyor? 1 saat 48 dakika... Yani; şehir içi trafiği, şehirlerarası ve denizaşırı yolculuktan daha uzun sürüyor.

Seçim sizin...

Türkiye'de yapılan Türk Sineması'dır

Oyuncu Haluk Bilginer'in ardından yönetmen Mustafa Altıoklar "Hikayeyi yazan Kürt, filmi yöneten Kürt, senaryoyu yazan Kürt, oyuncular Kürt, buna nasıl Türk Filmi diyeceksiniz?" deyince çarşı iyice karıştı. Bu tuhaf söylemlere karşı altı en dolu cevaba ise Namık Karaca'nın paylaşımında rastladım:

"Baba filmi; yazarı İtalyan, yönetmeni İtalyan, senaristi, oyuncuları İtalyan ama film, Amerikan Filmi.

Les Miserables; yönetmen Malili, senarist Afrikalı, oyuncular siyahi ama film Fransız Filmi.

Bend It Like Beckham; yönetmen Hintli, senaryo Hintli, yapımcı Hintli, oyuncular Hintli ve Sih, Sih bir aileyi anlatıyor ama film İngiliz Filmi. Yani, Amerikan Filmi, İngiliz Filmi, Fransız Filmi olunca sorun yok, ama Türk Filmi yerine Türkiye Filmi denmeli öyle mi?

Ulan, o Kürt dediklerin TC kimliklerini bıraksın, çektikleri filme ne demek istiyorlarsa desinler madem. Ama Türk vatandaşı olup, Türkiye'de film çekip, bunu Türkçe yayınlayıp, Türklerden para kazanıyorsan, buna Türk Filmi, Türk Sineması diyeceksin."

Gaf kürsüsü

İstanbul-Antalya otobüsünde iki Burdur yolcusu taşkınlık yapınca, şoför ve muavin tarafından Bilecik'te dövülerek araçtan indiriliyor. Darba uğrayanların yakınları Burdur'da otobüsü karşılayıp, şoför ve muavini dövüyorlar. Ancak ekibin Eskişehir'de değiştiğini bilmiyorlar!

Zap'tiye

Depremi işte mi böyle bekliyoruz!..

Ne demiş?

"Ne savcı kalırdı, ne hakim ne yasa. Şu insanoğlu önce bir kendini yargılasa..." (Sanal medyadan)