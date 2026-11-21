TRT ani bir kararla başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa maçlarının yayın ihalesinden çekildi. Maçlar gelecek sezondan itibaren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformundan yayınlanacak.

Malum olduğu üzere, TRT'nin açık kanallarından yayınladığı Avrupa maçları, dizilerin reytingini olumsuz yönde etkiliyordu. Bazı kanallar da önemli maçların yayınlandığı günlerde yeni dizi bölümleri yerine eski bölümleri ekrana sürüyordu. Bu sezon 343 maç yayınlayan TRT yüzünden diziler reklam ve reyting alamadığı için mali kriz derinleşti. Maçların Exxen'den yayınlanacak olması ise dizi yapımcılarının ve kanal yönetimlerinin elini biraz rahatlatacağa benziyor.

Bu arada sporseverler geçen sezonlarda Tabii için ayda 99 lira öderken, yeni sezonda karşılaşmaları Exxen'den izlemek isterlerse 1000 lira ödeyecekler.

Aslında yayın haklarının TRT'den Exxen'e geçmesinin tek sebebi dizi sektörünü koruma güdüsü değil. İhale şartları ve çeşitli teknik nedenler ile maliyet sorunları da bu değişiklik kararını etkilemiş olabilir.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Dizileri feda etmek uğruna maçlar açık kanallardan mı yayınlanmalı yoksa futbol yayınlarında abonelik şartları mı geçerli olmalı?

Hıncal Uluç'a okur şiiri

Dün Hıncal ağabeyin vefat yıldönümüydü. Ben "Gittiğinden beri hiçbir şey değişmedi Hıncal ağabey. Hâlâ şirketin asansörlerinde kimse birbirine selam vermiyor, İstanbul'un trafik magandaları bıraktığın gibi, cep telefonlarımıza yasadışı bahis sitelerinden mesaj gelmeye devam ediyor" minvalinde bir anma yazısı yazmaya hazırlanırken, mesaj kutuma Uluç'un kadim okurlarından Ali Şahin'in onun için yazıp, sağlığında kendisine gönderdiği şiir düştü:

BASININ HÜR KALEMİ HINCAL ULUÇ

Bin dokuz yüz otuz dokuzda Kilis'te doğdu, Aile ve akrabasını sevince boğdu, Küçük yaşta ailesiyle düştü yollara, Çaldıran depreminde sırtı toprağa değdi.

Akraba ve dostları ile her zaman hemhal, Kardeş gibi kardeşler Öcal, Serpil ve Kemal, Huzur ve mutluluklar daima taze kalır, Sevgi olunca ailede her şeye temel.

Hayatta erken başladı gurbet hadisesi, Çok küçükken uzak kaldı anne baba sesi, Anne baba gibi özenle baktılar ona, Üç yaşına kadar teyze ve anneannesi.

İlkokulda üç sene okudu Bandırma'da, Bu son tayindir diye kendini kandırmada, Dünya kazan o kepçe birçok yeri dolaştı, Çocuk yaşında leylek gördü onu havada.

Doğal büyüdü bahçesinde köpek ve kedi, Bir yıldır beklediği kiraz mevsimi geldi, Utandı ikram tabağı dolu bırakmaya, Paşa dayısının kurtlu kirazını yedi.

Olur mu öyle şey?

Değerli okurum Mesut Utku haklı olarak soruyor:

"Yüksel Bey merhaba, şimdi haberlerde fon mağduru olarak adlandırılan insanların protestosuna rastladım. Mağdurlar özellikle her gördükleri mikrofona anapara + enflasyon farkını istediklerini söylüyorlar. Eğer öyle oluyorsa; ben de gramı 8000 TL'den altın almıştım. Şimdi 6000 TL'ye düştü. Ben de altınımı 8000 TL + enflasyon farkı ile devlete satabiliyor muyum?

Lütfen benim istediğimi de devlet büyüklerine duyurun.

Saygılarımla..."

Şeref kürsüsü

Camide uyuyakalan kedinin üstünü seccade ile örten o mübarek ele Allah kötü gün göstermesin.

Zap'tiye

Halk TV'nin patronu Londra'daki lüks evinde, Sözcü TV'nin sahibi İsviçre'deki yalısında, Cumhuriyet'in eski genel yayın yönetmeni Can Dündar Almanya'da sefada, FOX'un sahibi ise bir ABD'de, bir İsrail'de. "Hariçten" gazel atanlara bak sen!..

Ne demiş?

Muharrem Akduman dostum rast gelmiş: Ben Bilirim'de bir soru: Gece yarısından sonra yenen abur cubur? Cevap: Yat geber yemeği.