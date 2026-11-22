Benim mezun olduğum Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu ilk başlarda İ.Ü. İktisat Fakültesi'ne bağlıydı. Bu nedenle dönemin en iyi iktisat profesörlerinden yoğun bir ekonomi eğitimi almıştım. Daha sonra günlük bir ekonomi gazetesinde (Global) Genel Yayın Yönetmenliği, Borsa dergisinde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım. Yani ekonomi konusunda alt yapım fena değildir. Şimdilerde televizyondaki sözde ekonomistlerin ve para/altın piyasası uzmanlarının "sallamalarına" bıyık altından gülmem bundandır.

Bize okulda öğretilen, kriz dönemlerinde, özellikle de savaş olasılığı yükseldiğinde insanların "güvenli liman" gördükleri altına sığınacaklarıydı. Ama şimdilerde dünya en güvensiz, en kaygılı günlerini yaşarken altın dibe çakıldı. Bunu bir türlü açıklayamıyorlar. Kem küm edip, yuvarlak cümleler kuruyorlar. Yahu "Kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil" demek için uzman olmaya gerek var mı? Onu Kapalıçarşı'da çay getiren çocuk da söylüyor. Hatta aralarında "Altın belirsizliği sevmez, onun için düşüyor" diyenler yok mu, en çok da onlara gülüyorum. Bazıları da bir öyle, bir böyle konuşuyor ki, bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu göstersinler.

Efendim, FED faiz arttıracakmış da onun için altın düşüyormuş. Sanırsınız Amerikan Merkez Bankası hayatında ilk kez faiz arttırıyor! Yok efendim, Hürmüz krizi yüzünden petrol fiyatı artmış da altın ondan çakılmış. Sanki petrol ithal eden ülkeler o petrolün parasını hazinelerindeki altınla değil de gazoz kapağıyla ödüyorlar!..

Şu andaki durumu hiçbir ekonomik kural ile açıklamak mümkün değil. Uzmanların (!) söyleyemediklerini size ben söyleyeyim: Dünya ekonomisiyle oyuncak gibi oynayan para baronları, ekonomi jargonuyla "keriz silkeliyorlar." Altını dipten alıp, bir anda füze gibi fırlatarak paralarına para katacaklar.

Aman ha, bu bir yatırım tavsiyesi filan değildir. Sonra başımı ağrıtmayın.

Diyeceğim o ki, dibi gören sadece altın değil, kerameti kendinden menkul ekonomi uzmanları da çok değer kaybetti. Siz iyisi mi kendi aklınızı kullanın. Çünkü sizden fazla bir şey bildikleri yok.

Rüya ile gelen çağrı

Oyuncu Sinan Albayrak, eşi Seda Albayrak ve 4 yaşındaki oğlu Taymin ile birlikte umreye gitti. Allah kabul etsin.

Ancak ilginç olan, kutsal yolculuğun öncesi:

Sinan Albayrak'ın oğlu Taymin, rüyasında iki arının kendisini Kâbe'ye götürdüğünü, Kâbe'nin etrafında 7 kez döndüğünü ve ardından namaz kıldığını anlatmıştı. Aradan çok geçmeden ailece kutsal toprakların yolunu tuttular. Sinan Albayrak da Kâbe'den yaptığı paylaşımda "Sen davet ettin, biz geldik. Sen kabul eyle" dedi. Çağrı, bazen iki arının kanadında, bir çocuğun rüyasında gelir...

Deplasman sakatlığı (!)

Kimsenin günahını almak istemem. Hele hem Trabzonspor'un hem Galatasaray'ın hem Milli Takım'ın kalesini bugüne kadar onurla koruyan genç bir kalecinin, hiç...

Ancak Uğurcan'ın kuvvetli takımlara karşı oynadığımız zorlu deplasman maçları öncesinde sürekli sakatlanarak kadro dışı kalması, spekülasyonlara yol açıyor. Uğurcan; Hollanda, İspanya ve Fransa deplasmanları öncesinde sakatlandı. Ben olsam bu söylentileri boşa çıkarmak adına sağlığıma dikkat eder, kendime çok iyi bakardım.

Son sözüm: Uğurcan kalitesinde kaleci kolay yetişmiyor. Yok yere yıpratmayalım.

Bu arada söz hazır Milli Takım kalesinden açılmışken, Berke Özer'den bahsetmemek olmaz. Allah nazarlardan saklasın. Fransa maçında kurtardıklarıyla az daha M'Bappe'ye jübile yaptıracaktı.

Artık Milli Takım'ın kalesi çifte kilitli. Sergen daha ne ister ki?

Zap'tiye

Kaynanası ile şöyle bir fotoğrafı olmayan "Ben evlendim" demesin!

Gaf'let kürsüsü

Otomobilin içinden bir muhabbet:

- Bak kafan iyiyse ben kullanayım.

- Sinan abi zaten sen kullanıyorsun.

Ne demiş?

"2 milyon mu, kocanız mı dediklerinde, ilk ev mi yoksa araba mı alırdınız?" (Sanal medyada bir anket sorusu)