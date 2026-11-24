Önceki geceden itibaren telefonuma uyarı mesajları yağdı. Sarıyer Belediyesi, site yönetimi ve Zekeriyaköy Muhtarlığı'ndan gelen mesajlarda "Semtimizde aslan dolaşıyor, lütfen dikkatli olun, gerekmedikçe orman alanlarına yaklaşmayın" deniliyordu.

Aslan mı? Hani şu bildiğimiz adam yiyen aslan he mi? Mahallede bir yanda seferberlik, öte yanda sonu gelmez bir geyik muhabbeti... Sokaktan kedisini, köpeğini toplayan mı ararsınız, pencere kepenklerini sıkı sıkıya kapatıp kendini evine hapseden mi?

Ben bu yazıyı yazarken, aslanın eşkali belirlenmiş (!) ama henüz ele geçirilememişti. Ancak Nasreddin Hoca'nın torunları yine istim üzerindeydi. Yapay zeka yardımıyla sanal medyada öyle caps'ler, videolar servis ediliyordu ki, meğer milletin yüzünün gülmesi için bir aslanın firar etmesi gerekiyormuş gibiydi. Durakta Sarıyer otobüsüne binen aslan mı istersiniz, Zekeriyaköy'de safari turları düzenleyen mi? En çok da çocukluk arkadaşım Mesut Ünal'dan gelen mesaja güldüm: "Yüksel'cim, aslanı yakalayanı Fenerbahçe'ye teknik direktör yapsınlar" diyordu.

Şaka bir yana, sabah markete ekmek almaya giderken bir aslana yem olup, ertesi gün gazetelere manşet olma ihtimalimin ne kadar yüksek olduğunu idrak edince titredim.

Allah cümlemize ölümün hayırlısını nasip etsin!.. Evinde aslan besleyenlere de akıl, fikir...



Yer altına inmek zorundayız!

Daha önce yazdım, bir kez daha uyarmak istiyorum: ASELSAN, TUSAŞ, Bayraktar, Roketsan, MKE gibi stratejik tesislerimizi bir an önce yerin en az 300 metre altında yeniden konuşlandırmak zorundayız. Aynı zamanda Çelik Kubbe'mizin entegre unsurlarını da acilen yer altına taşımamız gerekiyor.

Bugün İran; ABD ve İsrail'e direnebiliyorsa bunun en büyük nedeni, nükleer tesislerini ve balistik füze üretim hatlarını yer altında konuşlandırmış olmasıdır.

Dünyadaki gerilimin en nihayetinde neye evrileceği artık gayet açık. Bundan sonra "açıkta" kalan biter...



Dünya 196'dan da büyüktür!

Antalya'ya geldiler, günlerce lüks otellerde kaldılar, bedavadan yediler, içtiler, gezdiler, ceplerine muzları bile sokuşturup tek bir ortak bildiriye imza atmadan çekip gittiler.

Ülkemizin başkanlığında ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP 31'den bahsediyorum. Neydi bu zirvenin amacı? Dünyadaki iklim krizi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin etkin tedbirleri yürürlüğe sokmak. Gelin görün ki 196 ülke, asgari müşterekte bile buluşamadı. Hepsi krizi fırsata çevirmeye çalışıp, nalıncı keseri gibi kendine yontmaya kalktı. Sonunda ağlayan dünyaya sırtlarını dönüp, geldikleri gibi, atmosferi kirleten 88 jet uçağıyla ülkelerine döndüler...

Zirvenin Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yüzünde derin bir hayal kırıklığı ve gizlemeye çalıştığı büyük öfkeyi gördüm.

Merak etmeyin Sayın Bakan, dünya 196'dan da büyüktür. Doğa ana tokadını vurmakta gecikmez. Ne yazık ki kurunun yanında bizim gibi yaşları da yakarak...



Gaf kürsüsü

Köye misafirliğe giden adama serilen yatak.

Ne demiş?

Bir Fenerbahçeli olarak paylaşmaktan hicap duyuyorum ama çok komikti, dayanamadım. Soru: Fenerbahçe ile çay poşeti arasındaki fark nedir? Cevap: Çay poşeti kupada daha fazla zaman geçirir.

Zap'tiye

Güne mahallemizde dolaşan aslanla uyandık. Uzaylılar da bir an önce insin, zirvede bırakalım!