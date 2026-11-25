Yaşadığım yarım yüzyıldan fazla zaman içinde dünyayı bu kadar gergin, bu denli kaygılı gördüğümü hatırlamıyorum. Herkeste "Bir şeyler olacak" beklentisi var ama kimse adını koyamıyor.

Gezegenimiz yapay zeka marifetiyle gerçekleştirilen spekülatif haber ve görüntülere teslim oldu ama aralarında "gün gibi gerçek" olanlar da bulunuyor. Buna bağlı üst düzeyde bir alarm durumu var. Bir şey olacak ama ne olacak? Nükleer savaş mı? Enerji ve ekonomi sistemlerinin elektronik olarak hack'lenmesi mi? Yeni bir salgın ya da küresel afet beklentisi mi? Güneşteki dev patlama sonucu tüm elektrik ve elektronik sistemlerin imha olması mı? Yoksa uzaylı saldırısı mı?

Durduk yerde felaket tellallığı yapmak niyetinde değilim ama son bir kaç gün içinde yaşananlar, kulağıma endişelerimin boş olmadığını fısıldıyor.

Örneğin, dünyanın en büyük yapay zeka şirketi Nvidia'nın CEO'sunun önce kovulup, sonra görevine iade edilmesi bana göre hiç de hayra alâmet değil. Microsoft programlarının bir gün süreyle küresel olarak durması da öyle. Peki ya, ABD'de 11 Eylül'den sonra ilk kez 7 bin uçuşun birden durdurulmasına, dünya borsaları ile kripto para piyasasının neredeyse çöküş eğilimine girmesine, ABD genelinde acil durum uyarı sisteminin test edilmesine, ABD istihbarat ağının ve ülkedeki dijital bankacılık sisteminin çökmesine ve nihayet Washington'da kimyasal bomba alarmı verilmesine ne buyurulur? Aynı süre içinde İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki bankacılık sistemlerinin kesintiye uğraması da cabası.

Son olarak ABD, Çin ve Rusya liderlerinin ani bir kararla bir araya gelmeleri de bana sanki, fırtınadan sonraki yeni dünya düzeninin haritasını şimdiden çizme kararlılığı gibi geldi.

Artık yeni bir öngörüde bulunmaktan korkuyorum. Çünkü hangi tahminde bulunsam, ertesi gün gerçek oluyor.

Allah sonumuzu hayır etsin!



Bir aslan "miyav" dedi

Meğer aslan, maslan yokmuş. Güvenlik kameralarına takılan görüntüler aslana benzemiyormuş.

Önceki gün Uskumruköy'de ahaliyle konuştum. Köy kahvesi habercilerle dolup taşıyor, muhabir ve kameramanlar sokaklarda devriye geziyorlardı.

Mahallede olan biten her şeyden haberli, kulağı delik bir oduncu ağabeyim dedi ki: "Şu arkadaki villalarda oturan İranlı adam, evinde aslan besliyor, burada herkes bilir bunu. O kaçmıştır ormana" dedi. Semtin bakkalı da aynı fikirdeydi: "Adam onu çoktan eve geri getirmiştir, jandarma boşuna arıyor, bulamazlar." Gerçekten de birkaç saat sonra Valilik açıklama yapıp ortada aslan filan olmadığını duyurdu.

Neyse, bu arada uzmanlar (!) sayesinde yolda aslanla karşılaşırsak ne yapacağımızı öğrendik. Aslan sıkılıp esneyene kadar önünde dinelecekmişiz! Tövbe, tövbe...

Bu arada, sırtına Galatasaray forması geçirip kafasına aslan maskesi takan bir meczubun televizyonlara röportaj verme fırsatını kaçırmadığını görünce, buralarda ormanlar kralının filan barınamayacağına iyice ikna oldum.

Eveeeet, güldük eğlendik, artık sessizce dağılabiliriz...



Gaf'let kürsüsü

İki hırsız yakıt çalmak isterken otobüsün atık deposundakileri bidonlarına doldurmasınlar mı?

Zap'tiye

İtalya'da bir sanatçı "Görünmez Heykel" adlı eserini 18 bin dolara sattı. Elimde çok güzel görünmeyen tablo, duyulmayan şarkı vs. var. İlgilenenlere duyurulur.

Ne demiş?

"Sol eliyle sağ elinin tırnaklarına oje sürebilen kadın, arabayı mı boyayamayacak?" (Show Ana Haber'de boya kaporta ustası Serpil hanımın sözleri)