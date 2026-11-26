Otomobillere duyduğum büyük merak yüzünden hayatımın önemli bir bölümü sanayi sitelerinde geçti. Ben işi öğrenene kadar bazı ustalardan büyük kazıklar yedim, fena halde istismar edildim. Sık sık da bu köşede sanayinin yamyam ustaları hakkında eleştirel yazılar döşendim. Ne yazık ki, onlar yüzünden hayatımın en önemli hobisi olan klasik otomobil tutkumdan vazgeçtim. Yediğim kazıklar sayesinde adeta dört tekerden soğudum.

Sonunda fena halde sobelendiler. Haberlerde izlemiş olmalısınız. Bir sürücü, tek lastiğindeki arıza için servise gidiyor. Sonunda onu dört lastiğinin değişmesi için ikna ediyorlar. Ücretini ödeyip, çıktıktan sonra adamın içine bir kurt düşüyor. Otomobildeki kameranın kayıtlarını izleyince şoke oluyor. Çünkü usta, çırağına "Ayarları elleme, bozuk deriz" diyor...

İşte benim yıllardır anlatmaya çalıştığım tam da buydu. Kim bilir kamera olmadığı için belgelenemeyen böyle nice hırsızlık yapılmıştır da milletin ruhu duymamıştır.

İşini lâyıkıyla yapıp, rızkını helal yoldan kazanan esnafı tabii ki tenzih ediyorum. Ama belli ki sanayide yuvalanmış ve ruhunu şeytana satmış bir kısım vampirin, milletin kanını emmesini engellemek adına Maliye ve Ticaret bakanlıklarının acil olarak harekete geçmesi gerekiyor.



Bu yüzden kazıklanıyoruz

Cenk Eren geçenlerde evine söylediği 1,5 porsiyon mantı ve bir gazlı içeceğe 935 lira ödediği için sanal medyada tepkisini dile getirmiş. Vay, sen misin "pahalı" diyen? Sanal medyada linçin bini bir para. Vay efendim, senin konser biletin kaç para, o kadar cimriysen mantını evinde yapsaydın, sen ayda kaç para kazanıyorsun vs... Ardından Armağan Çağlayan bir porsiyon İskender kebabın 685 lira olmasına itiraz etti, onun da başına aynı şey geldi.

Geçenlerde de Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerinin astronomik oluşundan şikayet etmeye kalkmış, yemediği laf kalmamıştı. Efendim, vale hizmeti lüks tüketimmiş de ucuz olmazmış!..

İşte memleketteki pahalılığın, herkesin her ürün ve hizmete dilediği uçuk fiyatı uygulamasının sebebi tam da budur. Bir insanın ekonomik durumunun iyi olması, onun serbestçe kazıklanabileceği anlamına gelmez. Piyasadaki fiyat, arza göre belirlenir, müşterinin ekonomik durumuna göre değil.

Siz böyle çanak tutarsanız, onlar da gelip o çanağa...



Zeytinciyi de dolandırıyorlar

Kuzey Ege'de bir süredir dilden dile dolaşan söylenti şimdilerde sanal medyaya da taşındı. Meğer aldatılan sadece tüketici değil, bizzat zeytin üreticisinin kendisiymiş. Nasıl mı? Anlatayım:

İsmail Keskince adlı vatandaş, bazı zeytinyağı fabrikalarının zeytindeki yağı tamamen çıkarmayarak posada bıraktığını, böylece üreticinin zararına ek kazanç sağladığını öne sürdü. İddiası şöyle:

"Bu yıl hiç görülmemiş yağ rekoltesi düşüşü var. Zeytin aynı zeytin, yağ aynı yağ ama nedense yağ oranları geçen yıla göre %50'ye varan oranlarda düştü. Neden mi? Zeytin posasını toplayan bir firma var. Firma, posadaki yağ oranına göre fiyat veriyor. Ne kadar yağlı olursa o kadar fazla para veriyor. Bizim bazı fabrikalar da posadaki yağı tam çıkartmıyor, bu sayede kendisine kazanç sağlıyor. Alan firma posayı tekrar işliyor, çıkan yağın birinci sınıfını ihraç ediyor, ikinci kalite yağı iç piyasada satıyor, üçüncü kalite yağı da sabun fabrikalarına pazarlıyor. Olan da zeytin üreticisine oluyor. Dikkat!"

Keskince, soruyor:

"Zeytinyağı fabrikalarında posada kalan yağ oranları denetleniyor mu? Üreticinin hakkı olan yağın tamamını alıp almadığı kontrol ediliyor mu? Tarım ve Orman Bakanlığı bu iddiaları araştırıyor mu?"



Gaf'let kürsüsü

Türk'ün güneş paneli kıymetlidir. Maazallah güneşin altında solar, molar... Hatta gerekirse üzerine dantel örtü serilmelidir!

Zap'tiye

Hindistan'da Erkek Güzeli seçilen Suraj Chavan. Sanırım benim için Kıvanç Tatlıtuğ muamelesi görmenin tek yolu, gidip Hindistan'a yerleşmek.

Ne demiş?

"Dinini tilkiden öğrenirsen, tavuk çalmayı sevap zannedersin." (Anonim)