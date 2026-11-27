Eminim sizin de dikkatinizi çekiyordur, etrafımızda gülerken ağzı çarpılan insanların sayısında büyük bir artış gözlemliyorum. Sadece o kadar mı? Göz kırpamayıp, iki gözünü de yummak zorunda kalanlar... Burnunu yonttura yonttura sonunda matkapla açılmış gibi duran iki minicik deliğe mahkum kalanlar...

Daha geçenlerde gençleşmek isteyen bir adamcağız 5 operasyon geçirdikten sonra Frankeştayn'a döndüğü için ana haberde dert yanıyordu, "Ben yandım, siz yanmayın" diye... Son olarak İzmir'de bir kadın doktor, yüz gerdirme operasyonunun ardından hayatını kaybetti. Bunların sebebi ise bilinçsizce yapılan estetik müdahaleler.

En sık yapılan estetik işlemlerin başında dudak ve ağız bölgesine yapılan müdahaleler geliyor. Özellikle dudak dolgusu ve ağız çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi için yapılan botoks işlemlerinin kritik olduğunu ifade eden Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ekrem Keskin, "Bazılarına göre bu işlemler, en basit müdahaleler. Ancak öyle değil. Bir yüzün en dikkat çekici bölgelerinin başında ağız gelir. Bu yüzden buralarda yapılacak hatalar, göze en çok takılan sonuçları doğuruyor. Asimetrik gülüşe sahip insanlar maalesef artıyor" diyor.

Aman diyeyim... Etli dudak için Dimyat'a giderken, evdeki gülüşünüzden olmayın!..

Eh, madem yeri geldi, yazıyı Şarkılı Şiirler kitabımdan bir şiir ile bağlayayım:



ESTETİK

Neyine lazım senin zenci poposu?

Varsın biraz eskisin evin arka kapısı

Aman eksik kalsın şu Fransız askısı

Yoksa sende mi sandın bu dünyanın tapusu?

Niye gerdiresin sana emanet yüzünü

Her çizgide yazılı sevinç ile hüznü

Şişirme dudağını, çektirme gözünü

Şeytan görsün o estetikçinin yüzünü

Ördek yavrusu peşinde "Anne" diye

O dudak sanki lastikçiden hediye

Botoks tiryakisi oldun bilmem ki ne diye?

Sorarım, değer mi onca iğne yemeye?

Sal gitsin gerdanı, göbek zaten dört katlı

Basenin desen doğuştan şatafatlı

Alem olmuş dünden top yekun bıçak altı

Bırak da yaşlanalım şurada tatlı tatlı

Yüksel Aytuğ - Şarkılı Şiirler 2026



Çöpten çıkan mücevher

Adı Gülüm... Bu ismi bir yere not edin, çünkü çok yakında Türkiye onu konuşuyor olacak.

Gülüm, İstiklal Caddesi civarında görev yapan bir temizlik görevlisi. Yani bildiğiniz, elde süpürge ve faraş ile caddeleri süpürüyor.

Bir gün bir sokak fotoğrafçısı onun güzelliğini fark edip, yanına gelerek izin aldı ve onun bir kaç fotoğrafını çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla "Gülüm patlaması" yaşandı. Sanki bir model, özel katalog çekimi için çöpçü kıyafetinde kamera karşısına geçmişti.

Görüntülerde beni etkileyen; Gülüm'ün sadece dış görünüşü değil, son derece içten ve sevimli tavırları oldu. Ayrıca eli yüzü düzgün kadınların ilk iş olarak kendilerini sanal medyada pazarladıkları bir çağda, iş seçmeyip namusuyla para kazanmaya çalışması da ayrı bir takdir konusu.

Ben yine de olaya ihtiyatla yaklaşıyorum. Bakarsınız sonundan bir PR ya da reklam çalışması çıkar. Ya da tüm bu izlediklerimiz bir yapay zeka aldatmacasıdır...



Zap'tiye

Gel de tribündeki şu Trabzonsporlu çifte hayran olma. Ellerinizden öpeyrum!..



Gaf kürsüsü

TFF'nin resmi sitesinde Çakırköy Spor Kulübü - Çal Belediyespor maçının 22 Kasım 2099'a ertelendiği duyuruldu. Hata daha sonra düzeltildi.

Ne demiş?

Bir psikoloğun, hastasından duyduğu cümle: "İlaçları beni tedavi etmesi için almıyorum. Çevremdeki herkes deli. Onlara biraz daha uyum sağlayabilmek için alıyorum."