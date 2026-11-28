Öncelikle soruyorum:

1- Ortadoğu ülkesi olan İsrail'in Avrupa'da düzenlenen spor ve sanat organizasyonlarında ne işi var?

2- Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, uluslararası komisyonlarda kabul edilmiş, lideri için pek çok ülkede tutuklama kararı verilmiş terörist bir ülke nasıl oluyor da hâlâ UEFA maçı oynayabiliyor?

3- Savaştaki Rusya'da, İsrail'de, sokakları yakılıp yıkılan Fransa'da, İtalya'da Avrupa kupası maçlarının oynanmasına izin veren UEFA hangi gerekçe ile İstanbul'u güvensiz bulup da Beşiktaş'ın maçını Batum'da oynatıyor?

4- Nasıl oluyor da biz, Beşiktaş'ın havada tehlike atlattığı, yolculuğunu karayolu ile tamamlayabildiği, Batum'da antrenman bile yapamadığı bu "uydurulmuş deplasman kararını" itiraz etmeden sineye çekebiliyoruz?

5- Gürcü polisi, biletli taraftarımızı stada almama, Filistin'e destek pankartı açan seyircimize yakın mesafeden biber gazı sıkma cüretini kendinde nasıl buluyor? Bölgemizde zalim İsrail'e biat etmeye hazır ne çok ülke varmış meğer?

Son sorum Beşiktaş yönetimine:

Takımın aslarını 60 dakika boyunca Galatasaray derbisine saklayan hocanız İtaliano'ya bu maçın geçmiş ve gelecek tüm derbilerden daha önemli ve anlamlı olduğunu anlatmadınız mı?

Son sözüm: Türkiye'nin tüm renklerini siyah-beyazda birleştiren, hem muhteşem direnişi hem asil duruşuyla mazlum Gazze'nin sesini dünyaya haykıran Beşiktaş'ımıza ve onun şahane taraftarına gönül dolusu sevgiler...



Taksiciler çok sevinmesin!

Geçenlerde Antalya'daki COP31'de yaşanan taksici rezaletine dikkat çekmiştim. Değerli okurum Ramazan Budaklar yine akılcı bir çözüm önermiş: "COP31 gibi büyük organizasyonlardaki taksi sorununu çözmek aslında kolay. Örnek de bizden: İstanbul'da fuarlara gidiyoruz, 3-4 gün süren bu fuarlarda kalabalık o kadar çok oluyor ki iğne atsanız düşecek yer yok! Ama ulaşım sorunu sıfır. Çünkü İstanbul'da nerede inerseniz inin, fuar alanına gidecek ücretsiz servisler var. Nokta atışı gidiyorsunuz. Bu işi taksilerin insafına bırakmamak lazım. Taksiciler de çok sevinmesin, yakın bir zamanda yerlerini otonom taksilere bırakacaklar. Yani yaptıkları yanlarına kâr kalmayacak gibi görünüyor!"



Kız babalarının sesi olduk

Önceki Salı kaleme aldığım "Kız babalarının bilmesi gereken 10 hayati bilgi" başlıklı yazım büyük ilgi gördü. Okurum Uğur Ezgün de genel fikre onay vermesinin yanı sıra düşüncemi geliştirmiş:

"Sayın Yüksel Bey merhaba.

Köşenizin gedikli bir okuru olmasam da, mesleki dalınızda tek okuduğum yazar sizsiniz. Samimi, sıcak bir insan olduğunuz belli. Size yazmamın sebebi, son köşe yazınız. Bir baba olarak kuşak çatışmasını ironik bir biçimde ele almışsınız, okurunuz olarak yazınızı beğendim. Naçizane olarak içinizden geçenleri de her ebeveyn gibi haklı buldum. Kendim dahil, sizin yazınızı okuyunca 'Yüksel Bey'in istediklerini her baba ister ama bizdeki eksiklik, sanırım biz ortacı bir yol seçiyoruz' diye düşündüm. Türk'üm doğruyum, dinim İslam, memleketim, vatanım gibi cümleler kurmayı biliyoruz ancak içeriğini bilmiyoruz. Bizim tam bilmediğimiz bir olguyu evlatlarımıza da tam anlatamıyoruz. Allah evlatlarımızı korusun, inşallah doğruyu onlar bulsun, bizim eksikliklerimizi onlar tamamlasın. Saygılarımla..."



Okurdan teşekkür

Perşembe günü bu sütunlarda değindiğim "zeytin posası dolandırıcılığı" yorumu çok ses getirdi. İşte okurum Mustafa Ceylan'ın notu:

"Yüksel Bey, yine harika bir konuya parmak basmışsınız. Bu meselenin çözümü, sıkılan posanın sahibine iadesi. Umarım o zaman bu iş düzelir, acizane bu benim kanaatim. Ayrıca bu tür toplumsal yaraları gündeme getirdiğiniz için size minnettarız. Bâki selamlar, kaleminize, yüreğinize sağlık..."



Gaf kürsüsü

Tansu Sarı kardeşimden bir sobe daha: Koza TV'deki spor haberlerinde Galatasaray-Aston Villa maçı sona erdikten sonra hâlâ karşılaşmanın başlama saati ile sakat futbolcular anons ediliyordu.

Zap'tiye

Bolu Cezaevi'nde poğaça ve meyveden alkol üreten mahkum, akıl hastanesine sevk edilmiş. Bence Tekel'e genel müdür yapılmalıydı!

Ne demiş?

"İsminde Junior var ama çok büyüksün Junior Olaitan, çok büyüksün..." (TRT 1'deki Beşiktaş - Happoel maçını anlatan spiker Hünkar Mutlu'nun sözleri)