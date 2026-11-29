Geçen hafta Türkiye'yi iki gün boyunca meşgul eden Sarıyer'deki aslan hikayesiyle ilgili önemli bir spekülasyon var.

Sosyal medyada emniyet yetkililerine dayandırılan bir iddiaya göre, Uskumruköy'de gerçekleştirilen; aslında aslan değil, casus avıymış.

İddialara göre, bölgedeki yerleri tespit edilen iki siber casusun yakalanması için 48 saat boyunca 60 kilometrelik bir alan bloke edilerek, bölgeye açılan cadde ve sokaklar kapatılıp, MİT mensupları ve hatta Jandarma komando timlerinin de katıldığı bir operasyon gerçekleştirilmiş.

Stratejik savunma kuruluşları, askeri birlikler ve siyasi parti binalarının wi-fi haberleşme ağını haritaladıkları ve elde ettikleri keşif bilgilerini, bağlantılı oldukları yabancı ülke yetkilileriyle paylaştıkları belirlenen iki casus, bu operasyon sonucunda kıskıvrak yakalanmış. Operasyonun gizlenmesi, sivillerin korunması ve icraatın gözlerden uzak gerçekleştirilmesi için de bilerek fantezi bir aslan hikayesi uydurulmuş.

Olur mu? Son günlerde ülke ve dünya ölçeğinde yaşanan sıra dışı olayları düşündüğümde aklıma tek cevap geliyor:

Neden olmasın?..

Evdeki aslan hikayem

Sarıyer'de palavracı avcı hikayesine dönen aslan olayı sırasında evde vahşi hayvan beslenip beslenmeyeceği çok tartışıldı. Bu da benim eski gazetecilik anılarımı canlandırdı.

1987 yılında eski Güneş gazetesinde bir aslan bakıcısıyla röportaj yapmıştım. Gülhane Parkı'ndaki hayvanat bahçesinde Ece ve Sultan adlı iki aslanın bakıcılığını yapıyordu. Ondan başka kimse hayvanların yanına yaklaşamıyor, o ise aslanları kedi sever gibi okşayabiliyordu.

Baktım, aslanlara her gün 25 kilo sığır eti veriyor. Gazetecilik dürtüsüyle "Peki bu adam evde çocuklarına ne yediriyor acaba?" diye düşündüm. Akşam beni evine davet etti. Ümraniye'deki gecekondusuna gittim. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte yer sofrasına oturduk. Her birimizin nasibine bir tas mercimek çorbasıyla üçer zeytin düştü. Aslanlarına 25 kilo et, çocuklarına çorba ve zeytin... Bu röportaj bana yılın en önemli gazetecilik ödüllerini getirmişti.

Bakıcıyla dostluğumuz zamanla gelişti. Bir gün beni arayıp, "Aslanların yavrusu oldu. İstersen sana vereyim, birkaç ay evde bakıp sonra getirirsin" dedi.

Boş bulunup da "Olur" deseydim, İstanbul'da bir apartman dairesinde aslan besliyor olacaktım...

İşte Hülya Avşar disiplini

Hülya'yı eleştirmek isterseniz, malzeme bol. Pek çoğunu da kendisi bilerek, isteyerek veriyor zaten. Ama hiçbir şey yapmadığı dönemlerde bile gündemin tepesinde kalması, zeka ve strateji adına "pek çok şey yaptığının" kanıtıdır aslında, anlayana tabii...

Gelin görün ki; bir iş yapmaya karar verdiğinde, en iyisini yapmak için varını yoğunu verir.

Hülya Avşar'ı yıllar sonra bir müzikalde izlemek keyifli olacak. Kanlı Nigar'ın şahane kadrosu da umudumu besleyen bir başka etken.

Hülya Avşar'ı, sanal medyasında bale dersi alırken gördüğümde "İşte Hülya Avşar disiplini ve ciddiyeti" dedim içimden. Kim, bir müzikal için 60 küsur yaşında bale dersi almaya kalkar ki?

Keşke her "şımarık" böyle olsa...

Gaf kürsüsü

Erzincan'da öğrencilerin kendi el emeğiyle hazırlayıp sundukları Öğretmenler Günü hediyeleri çöpte bulununca çocuklar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Zap'tiye

Dönem dizilerine kendimizi fazla mı kaptırıyoruz ne?

Ne demiş?

Adam 12 yıl kaldığı hapishaneden kaçıp evine geldi. Karısı "Kaçtığını 9 saat önce televizyondan öğrendim. 9 saattir neredeydin, kiminleydin?" deyince polisi arayıp teslim oldu.