Evlenme-boşanma konusunda rekora koşan Özben Önal, 2014'te evlenip birlikte Antalya'ya yerleştiği dördüncü eşi Tolga Gülkaya'dan da Ekim'de boşanmıştı. İşleri nedeniyle Antalya'da yaşamaya devam eden Önal'ın, İstanbul'a kesin dönüş yaptığını öğrendim! Üçüncü eşi Çağdaş Yüksel'den olan kızları Lal ve Alara, İstanbul'da yaşamak isteyince Özben Hanım da, Tolga Bey'den olan kızı Hayal'i de alıp gelmiş. Geçenlerde kızları ve arkadaşları ile Kanyon'daydı. Bu arada Özben Hanım'ın ilk eşi Emre Soyuer'den, Londra'da öğrenim gören 23 yaşında Damla adında bir kızı daha var.