Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Kesin dönüş yaptı!
BÜLENT CANKURT
19 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Kesin dönüş yaptı!

Evlenme-boşanma konusunda rekora koşan Özben Önal, 2014'te evlenip birlikte 'ya yerleştiği dördüncü eşi Tolga Gülkaya'dan da Ekim'de boşanmıştı. İşleri nedeniyle Antalya'da yaşamaya devam eden Önal'ın, 'a kesin dönüş yaptığını öğrendim! Üçüncü eşi Çağdaş Yüksel'den olan kızları Lal ve Alara, İstanbul'da yaşamak isteyince Özben Hanım da, Tolga Bey'den olan kızı Hayal'i de alıp gelmiş. Geçenlerde kızları ve arkadaşları ile Kanyon'daydı. Bu arada Özben Hanım'ın ilk eşi Emre Soyuer'den, Londra'da öğrenim gören 23 yaşında Damla adında bir kızı daha var.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN