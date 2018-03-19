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BÜLENT CANKURT
19 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Üç nesil bir arada

2012 yazında Kürşat Zeytinyağları'nın ikinci nesil patronu Ali Kürşat ile evlenip Ayvalık'a gelin giden, 'in 'den olan kızı Emine Kürşat, cuma günü yeni yaşına girdi. Bilgün Dereli, önceki ay kendisine ilk torun mutluluğunu yaşatıp torunu Şira'yı kucağına veren kızının doğum gününü kutlamak için Ayvalık'a gitmiş. Bilgün Hanım, kızı ve torunu ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşıp altına 'Eminem iyi ki doğmuşsun. İyi ki canım olmuşsun ve bana canımın canını dünyaya getirmişsin. Nice mutlu, sağlıklı yılların olsun' yazmış.

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