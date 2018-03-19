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BÜLENT CANKURT
19 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yeni mekanı test ettiler

Yeme-içme sektörünün başarılı ismi Uğur Karabayır'ın, ve Barbounia adını verdiği mekanlarıyla Anadolu yakasındaki lezzet tutkunlarına da hizmet vereceğini yazmıştım. Karabayır;
Akasya AVM'de açtığı, ağırlıklı dünya mutfağından özel örneklerin sunulduğu Louie'de önceki gün minik bir davet verdi. Ayşe Azizoğlu'nun organize ettiği davete katılanlardan öğrendiğime göre, Louie'nin yemekleri harikaymış. Gülbin Simitçioğlu'nun misafiri olarak davete katılan İtalyan Sitella Kanellopoulou da mekanın yemeklerine ve dekorasyona bayılmış.

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