Yeme-içme sektörünün başarılı ismi Uğur Karabayır'ın, Louie ve Barbounia adını verdiği mekanlarıyla Anadolu yakasındaki lezzet tutkunlarına da hizmet vereceğini yazmıştım. Karabayır;

Akasya AVM'de açtığı, Akdeniz ağırlıklı dünya mutfağından özel örneklerin sunulduğu Louie'de önceki gün minik bir davet verdi. Ayşe Azizoğlu'nun organize ettiği davete katılanlardan öğrendiğime göre, Louie'nin yemekleri harikaymış. Gülbin Simitçioğlu'nun misafiri olarak davete katılan İtalyan Sitella Kanellopoulou da mekanın yemeklerine ve dekorasyona bayılmış.