Netflix'in ilk Türk orijinal dizisinde ana karakteri canlandıracak olan Çağatay Ulusoy, bu yüzden yaklaşık beş ay Los Angeles'ta İngilizce'sini geliştirmek için çalışmış ve ileri oyunculuk dersleri almıştı. Bu yılın başında Türkiye'ye dönen Ulusoy, Los Angeles'taki hareketli şehir hayatından yorulmuş olmalı ki, İstanbul'da kendini doğaya vurdu! Pek çok ünlü isim gibi Zekeriyaköy'de oturmak isteyen yakışıklı oyuncu, Cansit Villaları'ndan kendisine lüks bir villa kiraladı.



EV SAHİBİ İNDİRİM YAPMAMIŞ!

Zekeriyaköy'de oturan bir arkadaşım, Çağatay Ulusoy'un 600 metrekare büyüklüğündeki dört katlı, havuzlu evi görür görmez bayıldığını ve hemen kiraladığını söyledi. Yakışıklı oyuncuyu, evin en çok etkileyen tarafı da, ormana bakan iki dönümlük arazisi olmuş.

Bu arada Çağatay Ulusoy, kiracı olarak oturmaya başladığı bu evi ilk önce satın almak için uğraşmış. Ancak evin sahibi 1.5 milyon dolardan bir dolar aşağı düşmemiş. Ulusoy da, "Bu kadar para veremem" deyip evi aylık 4 bin dolara kiralamış.

Reyting rekorları kıran bir dizide oynayan, reklam filminde boy gösteren Ulusoy, acaba 1.5 milyonu denkleştiremedi mi yoksa bu kadar parayı bir eve yatırmak istemedi mi, bilmiyorum.

Bu arada Çağatay Ulusoy'un Netflix'teki dizi için bölüm başına 50 bin TL alacağı konuşuluyor.

Belki de diziden kazanacağı parayla kirada oturduğu evi almayı planlamıştır!!!