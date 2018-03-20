Dünyaca ünlü modacıların kendi isimlerini taşıyan parfüm çıkarması hepimizin malumu. Siren Ertan ve New York Moda Haftası'nın resmi takvimine girme başarısını gösteren modacı Hakan Akkaya, Türkiye'de bu modanın takipçileri olmuştu. İki yıl önce moda dünyasına hızlı bir giriş yapan, kıyafet, takı ve ayakkabı tasarlayan Işıl Reçber de, bu yılın başında kendi adını taşıyan kadın ve erkek parfümünü piyasaya sunmuştu.

Bunlara bir lafım yok ancak sosyetik ev kadını Roula Habbab'ın da kendi adıyla parfüm çıkarmaya hazırlandığını duyunca şaşırmadım desem yalan olur.

PARFÜMÜNÜ ÖNCE DOSTLARI KOKLAYACAK

Evet, yanlış okumadınız... İşlenmiş petrol ürünlerini depolayan Delta Grubu'nun patronu Mehmet Habbab'ın eşi Roula Hanım, R by Roula adını verdiği bir parfüm çıkarıyor! 1974'te kendisi gibi Lübnan asıllı Mehmet Habbab ile evlenip İstanbul'a gelin gelen sosyetenin sevilen ismi, bence bir ilke imza atıyor. Parfüm çıkaracağı için bugünlerde çok heyecanlı olduğunu duyduğum Roula Hanım, 12 Nisan'da Harvey Nichols Kanyon'da bir davet verip parfümünü sosyetik dostlarına tanıtacak.

Roula Hanım'ın dostlarına gönderdiği davetiyede şöyle yazıyor: "Roula Habbab, köklerinden ilham alarak, gizemli ve çiçeksi kokular ile tasarladığı eşsiz parfümü R by Roula'yı, hatıraları ile bir araya getirerek sizlerle buluşturuyor." Bu arada Roula Hanım, sosyetik arkadaşları arasında bir moda başlatırsa da hiç şaşırmam doğrusu!