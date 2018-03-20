Nazlı Keçili; reklamcılık sektöründeki başarılı kariyerini, sanata olan tutkusundan dolayı dört yıl önce noktalamış ve sanat platformu Artokolik'i kurmuştu. Keçili, bu platformdan sonra dergi, galeri, sanat dersleri ve sanat gezileri gibi projeler geliştirip sanat işini büyütmüştü. Duydum ki, 10-13 Nisan'da Paris'e bir sanat gezisi düzenliyormuş.

Etel Baler, Siren Ertan ve Begüm Ballı gibi pek çok isim bu geziye katılacakmış.

Paris'te birçok müze ve sanat galerisi gezecek olan Nazlı Hanım ve tura katılanlar, modanın merkezi olan Paris'te, bol bol yeni sezon alışverişi de yapacaktır, buna şüphem yok. Yani bir taşla iki kuş vuracaklar...