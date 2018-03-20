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BÜLENT CANKURT
20 Mart 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Tekne tutkunları brunch’ta buluştu

İş ve cemiyet hayatının iki ünlü ismi ile Ralf Tezman, pazar günü birlikte bir brunch daveti verdi.
Piyalepaşa 'un satış ofisindeki davet, tekne tutkunu ünlü isimleri bir araya getirdi. Adnan Polat'ın sahibi olduğu Piyalepaşa İstanbul'da kurulan özel limanda, Ralf Tezman'ın sahibi olduğu Tezmarin'in en yeni ve en lüks tekneleri görücüye çıktı. Ünlü davetliler, keyifli bir brunch'ın ardından, konut projesi hakkında bilgi alıp ardından tek tek tekneleri inceledi. Tekneleri siz de görmek isterseniz, 25 Mart'a kadar Piyalepaşa İstanbul'da sergilenmeye devam edecek...

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