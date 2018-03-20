İş ve cemiyet hayatının iki ünlü ismi Adnan Polat ile Ralf Tezman, pazar günü birlikte bir brunch daveti verdi.

Piyalepaşa İstanbul'un satış ofisindeki davet, tekne tutkunu ünlü isimleri bir araya getirdi. Adnan Polat'ın sahibi olduğu Piyalepaşa İstanbul'da kurulan özel limanda, Ralf Tezman'ın sahibi olduğu Tezmarin'in en yeni ve en lüks tekneleri görücüye çıktı. Ünlü davetliler, keyifli bir brunch'ın ardından, konut projesi hakkında bilgi alıp ardından tek tek tekneleri inceledi. Tekneleri siz de görmek isterseniz, 25 Mart'a kadar Piyalepaşa İstanbul'da sergilenmeye devam edecek...