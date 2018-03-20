Sürekli bittiği iddia edilen Adriana Lima-Metin Hara aşkı, söylentilerin aksine doludizgin devam ediyor. Türkiye'deki seminerleri nedeniyle sevgilisine hasret kalan Hara, geçen perşembe Lima'ya kavuşup ailesiyle tanışmak için Brezilya'ya uçmuştu. Sevgilisini görmek için yaklaşık 15-16 saat uçan Metin Hara'nın pazar günü yurda geri döndüğünü öğrendim! Meğer bugün, Hara'nın ekibiyle beraber hazırladığı kitabın tanıtımı varmış. Anlayacağınız Hara, bu yoğun programına rağmen üç günlüğüne sevgilisini görmek için yaklaşık 1.5 gün havada kalmayı göze almış. Bu aşka şapka çıkarılır doğrusu...