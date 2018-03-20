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BÜLENT CANKURT
20 Mart 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Üç gün görebilmek için 1.5 gün uçtu

Sürekli bittiği iddia edilen - aşkı, söylentilerin aksine doludizgin devam ediyor. Türkiye'deki seminerleri nedeniyle sevgilisine hasret kalan Hara, geçen perşembe Lima'ya kavuşup ailesiyle tanışmak için 'ya uçmuştu. Sevgilisini görmek için yaklaşık 15-16 saat uçan Metin Hara'nın pazar günü yurda geri döndüğünü öğrendim! Meğer bugün, Hara'nın ekibiyle beraber hazırladığı kitabın tanıtımı varmış. Anlayacağınız Hara, bu yoğun programına rağmen üç günlüğüne sevgilisini görmek için yaklaşık 1.5 gün havada kalmayı göze almış. Bu aşka şapka çıkarılır doğrusu...

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