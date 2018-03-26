Çukurcuma'daki mağazası ve dekore ettiği evlerin güzelliğiyle adından söz ettiren Doğan Çakıt (nam-ı diğer Dodo), artık kadınların şıklığına da imza atacak. Teşvikiye'de 10 Nisan'da bir davetle kapılarını aralayacağı Dodo Apayrı adını verdiği mağazasında, tasarımları kendisine ait kıyafetler, ayakkabılar, terlikler, çantalar ve mücevherleri kadınlarla buluşturacak. Mağazada, dünyaca ünlü markaların antika mücevherlerinin de yer alacağını öğrendim. Sosyetik isimlerin, mağazasının alt katına Dodo Antique'i de açacak olan Dodo'nun kapısında kuyruk olacağına şüphem yok.