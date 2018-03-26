Türkiye'nin en ünlü peynir markalarından biri olan Ekici, 60'ıncı yılı şerefine Lezzet Hikayeleri adıyla bir kitap çıkardı. Kitapta, Türkiye'deki yedi bölgeden seçilen yedi şehrin yanı sıra Kıbrıs'ın da dahil olduğu yerel lezzetleri peynirli tatlarla yeniden yorumlayan tarifler yer alıyor. Markanın pazarlama direktörü de olan Ekici ailesinden Elçin Ekici Öztürk'ün evsahipliğinde Feriye Palace'ta kitabın tanıtım daveti yapıldı. Feryal Gülman, Bahar Şer, Ayşe Kucuroğlu, Hande Acar'ın da aralarında olduğu pek çok ünlü isim, davette kitaptaki tariflerle yapılan yemeklerin tadına baktı. Herkes, keyifle evinin yolunu tuttu...