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BÜLENT CANKURT
26 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Lezzet Hikayeleri için buluştular

Türkiye'nin en ünlü peynir markalarından biri olan Ekici, 60'ıncı yılı şerefine adıyla bir kitap çıkardı. Kitapta, Türkiye'deki yedi bölgeden seçilen yedi şehrin yanı sıra Kıbrıs'ın da dahil olduğu yerel lezzetleri peynirli tatlarla yeniden yorumlayan tarifler yer alıyor. Markanın pazarlama direktörü de olan Ekici ailesinden Elçin Ekici Öztürk'ün evsahipliğinde Feriye Palace'ta kitabın tanıtım daveti yapıldı. , Bahar Şer, , Hande Acar'ın da aralarında olduğu pek çok ünlü isim, davette kitaptaki tariflerle yapılan yemeklerin tadına baktı. Herkes, keyifle evinin yolunu tuttu...

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