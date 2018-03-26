İki yıl önce vefat eden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, 10 yıl önce Banu Yentür ile kurduğu Haremlique ve Selamlique markaları ile adından söz ettiriyor. Yurt içinde dört mağazası olan tekstil markaları Haremlique'i, yurt dışında Kuveyt ve Suudi Arabistan'a taşıyan ortaklar, birkaç ay önce de Miami'de bir şube açmıştı. Caroline Hanım'ın kayınpederi Rahmi Koç'un Miami'nin eski sörf kulübünün yerine yaptırdığı Four Seasons'ın rezidans bölümüne açılan Haremlique için ortakların bir davet vereceğini duydum. Ortaklar, Mayıs ayında İstanbul'dan gidecek dostlarıyla birlikte mağazanın resmi açılışını yapacakmış.