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BÜLENT CANKURT
26 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Mayıs’ta Miami’de davet verecekler

İki yıl önce vefat eden 'un eşi Caroline Koç, 10 yıl önce Banu Yentür ile kurduğu Haremlique ve Selamlique markaları ile adından söz ettiriyor. Yurt içinde dört mağazası olan tekstil markaları Haremlique'i, yurt dışında Kuveyt ve 'a taşıyan ortaklar, birkaç ay önce de 'de bir şube açmıştı. Caroline Hanım'ın kayınpederi Rahmi Koç'un Miami'nin eski sörf kulübünün yerine yaptırdığı Four Seasons'ın rezidans bölümüne açılan Haremlique için ortakların bir davet vereceğini duydum. Ortaklar, Mayıs ayında İstanbul'dan gidecek dostlarıyla birlikte mağazanın resmi açılışını yapacakmış.

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