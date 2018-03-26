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BÜLENT CANKURT
26 Mart 2018, Pazartesi BÜLENT CANKURT

Yaman bir erkek geliyor

31 Mart'ta evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli ile işadamı 'nin bebek beklediğini ilk bu köşede okumuştunuz. Eski Fenerbahçe Başkanı 'in kızı Suzan Şen'le evliliğinden Melisa adında boyunca bir kızı olan Nedim Bey'in bu kez erkek babası olacağını da ilk ben müjdelemiştim.
Oğullarının ismini de benden öğrenin...
Yaklaşık 5.5 aylık hamile olan ile Nedim Bey, dünyaya gelecek oğullarına Yaman adını verecekmiş. Umarım Gamze Hanım da, Yaman bebek de sağlıkla kurtulur...

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