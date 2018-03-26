31 Mart'ta evliliklerinin birinci yılını kutlayacak olan 2003 Türkiye Güzeli Gamze Keçeli ile işadamı Nedim Keçeli'nin bebek beklediğini ilk bu köşede okumuştunuz. Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in kızı Suzan Şen'le evliliğinden Melisa adında boyunca bir kızı olan Nedim Bey'in bu kez erkek babası olacağını da ilk ben müjdelemiştim.

Oğullarının ismini de benden öğrenin...

Yaklaşık 5.5 aylık hamile olan Gamze Hanım ile Nedim Bey, dünyaya gelecek oğullarına Yaman adını verecekmiş. Umarım Gamze Hanım da, Yaman bebek de sağlıkla kurtulur...