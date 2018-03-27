İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği İstanbul Bienali, 30'uncu yılını özel bir projeyle kutluyor. Proje kapsamında bugüne kadar düzenlenen her bienalden birer sanatçının özel olarak üretilen eserleri, Limited Editions setinde bir araya getirildi. Setin tanıtımı için Venedik Sarayı'nda özel bir davet düzenlendi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı evsahipliğinde gerçekleşen gece, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, İstanbul Bienali Direktörü Bige Örer ve projeye katkıda bulunan sanatçılar ile sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi.