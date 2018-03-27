Hotel Les Ottomans'ın patroniçesi Ahu Aysal Kerimoğlu, geçen hafta sevenlerini korkuttu! Oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden dostu Berna Yılmaz'ı Amerika'ya moral tatiline götüren Ahu Hanım, Miami'den gemi turuyla gittikleri Küba'da hastanelik oldu!

Ahu Hanım'ı acile kaldıran arkadaşları Berna Yılmaz, Esra Tokar, Eva Maçaro ve Hale Dicleli Yamanoğlu gibi, haberi alır almaz ilk uçağa atlayan kızı ve damadı Ceyla-Mehmet Kırklar'ın da yürekleri ağızlarına geldi.



ARKADAŞLARI BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALDI!

Arkadaşları ile Miami'ye giden, oradan da gemiyle Bahamalar turuna çıkan Ahu Hanım'ın tatili, iki gün konaklamak için yanaştıkları Havana'da kabusa dönmüş. Ahu Hanım, sağ bacağını hissetmediğini söyleyince, arkadaşları hemen hastaneye götürmüş. Bir damarının tıkandığı tespit edilip müdahale edilmiş. İşin kötüsü; gemi yolculuğu yaptıkları ve Küba'da kalma izinleri olmadığı için, dostları Ahu Hanım'ı Havana'da bırakıp gitmek zorunda kalmış. Üç gün hastanede kalması gerektiği için Ahu Hanım'ı Havana'da bırakmak zorunda kalan dostlarıyla konuştum; Ahu Hanım'ın durumunun iyi olduğunu, Havana'daki Türk Büyükelçisi'nin de Ahu Hanım ile ilgilendiğini söylediler.

Haberi alır almaz Havana'ya giden Ceyla- Mehmet Kırklar, taburcu olduktan sonra Ahu Hanım'ı İstanbul'a getirecek.