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BÜLENT CANKURT
27 Mart 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Başyapıtlar el değiştirdi

'nin patronu Aziz Karadeniz'in kıran kırana geçecek bir müzayede hazırladığını yazmıştım; dediğim gibi de oldu. Önceki gün Swissotel'de gerçekleşen, önemli koleksiyonlardan derlenmiş 125 sanatçının 239 sıra dışı eserinin satışa sunulduğu müzayedede bayraklar havada uçuştu. Fahrelnissa Zeid'in 'Çerkez Gelin' isimli eseri 1 milyon 130 bin TL'ye, 'Dina' isimli eseri ise 1 milyon 10 bin TL'ye satıldı.
Neşet Günal'ın 'Abla ve Kardeşleri' 820 bin TL'ye, Burhan Doğançay'ın 'Light My Fire' isimli eseri ise 757 bin TL'ye el değiştirdi. Müzayedeye ilgi beklendiği gibi çok büyüktü.

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