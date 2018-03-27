Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Yeni damadın albümü çıktı
BÜLENT CANKURT
27 Mart 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Yeni damadın albümü çıktı

Türkiye'nin ünlü caz sanatçısı , Haziran'da flört etmeye başladığı şef sevgilisi Deniz Kurt ile 23 Ocak'ta 'ta evlenmişti.
New York'ta bir taşla iki kuş vuran çiçeği burnunda damat; nikahtan hemen sonra 'After Hurracine NYC' adını verdiği 18'inci albümünün kaydı için stüdyoya girmişti. Bunker Studio'da kaydedilen albüm hafta sonu müzik marketlerde yerini aldı. Dünyanın önemli müzisyenlerinden trompette Terell Stafford, kontrbasta Peter Washington ve davulda Ferit Odman'ın yer aldığı bu albüm de, diğerleri gibi yine kulaklarınızın pasını silecek güzellikte.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN