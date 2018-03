Türkiye'nin ünlü caz sanatçısı Kerem Görsev, Haziran'da flört etmeye başladığı şef sevgilisi Deniz Kurt ile 23 Ocak'ta New York'ta evlenmişti.

New York'ta bir taşla iki kuş vuran çiçeği burnunda damat; nikahtan hemen sonra 'After Hurracine NYC' adını verdiği 18'inci albümünün kaydı için stüdyoya girmişti. Bunker Studio'da kaydedilen albüm hafta sonu müzik marketlerde yerini aldı. Dünyanın önemli müzisyenlerinden trompette Terell Stafford, kontrbasta Peter Washington ve davulda Ferit Odman'ın yer aldığı bu albüm de, diğerleri gibi yine kulaklarınızın pasını silecek güzellikte.