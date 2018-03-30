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BÜLENT CANKURT
30 Mart 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Anne-kıza büyük alkış

Salı gününden beri moda tutkunu elitlerin buluşma yeri haline gelen Mercedes-Benz Istanbul'da yeni koleksiyonunu görücüye çıkaran markalardan biri de Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile birlikte kurduğu DB Berdan'dı. Anne- kızın; Pepsi'nin 80'ler ve 90'lar döneminden esinlenerek hazırladığı 45 parçalık 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonunun tanıtıldığı defileye ilgi büyük oldu. Deniz Hanım'ın sosyeteden yakın dostları başta olmak üzere moda ve sanat dünyasından da birçok ünlü isim defileyi izledi.
Anne-kızın sıra dışı koleksiyonu, izleyenlerden büyük alkış aldı.

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