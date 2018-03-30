Salı gününden beri moda tutkunu elitlerin buluşma yeri haline gelen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da yeni koleksiyonunu görücüye çıkaran markalardan biri de Deniz Berdan'ın kızı Begüm ile birlikte kurduğu DB Berdan'dı. Anne- kızın; Pepsi'nin 80'ler ve 90'lar döneminden esinlenerek hazırladığı 45 parçalık 2018-2019 sonbahar-kış koleksiyonunun tanıtıldığı defileye ilgi büyük oldu. Deniz Hanım'ın sosyeteden yakın dostları başta olmak üzere moda ve sanat dünyasından da birçok ünlü isim defileyi izledi.

Anne-kızın sıra dışı koleksiyonu, izleyenlerden büyük alkış aldı.