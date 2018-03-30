İstanbul'un elitlerinin diline doladığı ünlü şef İsmet Saz'ın TOI'si ile sonunda müşerref olduk; gerçekten anlattıkları kadar varmış. İsmi 'Trust of İsmet'ten (İsmet'e güven) doğan TOI'nin adını, daha Akaretler'deki bir binanın terasında açıldığından beri duyardım. Ancak gitmek, Kuruçeşme'deki yerine kısmet oldu. Ünlü şef İsmet Saz'ın marifetlerini sergilediği Chef's Table'ı ile çok konuşulan, yemeğin yanında canlı caz performanslarıyla da İstanbul gece hayatına farklı bir soluk getiren TOI'de yediğim her şey gerçekten çok lezzetliydi. Tavsiye edilir mi; kesinlikle!