Fiziği ile genç kızlara taş çıkaran 48 yaşındaki 1987 Türkiye İkinci Güzeli Şebnem Dinçgör, formunu korumak için yıllardır spor yapıyor. Haftanın iki günü ağırlık çalışan, iki gün pilates yapan ve bisiklete binen Dinçgör, son olarak kick boks'a merak sarmıştı. Nişantaşı'nda rastladığım Şebnem Hanım'ın sekerek yürümesi dikkatimi çekince kendisine sordum. Meğer hocası Atakan Turp ile çalışırken çok hırslanmış; hocasının tuttuğu lapayı tekmelemekten sağ bacağı mosmor olmuş! Arkadaşlarının kendisi için düzenlediği yaşgünü kutlamaları başladığı için doktorunun "Beş gün üzerine basma" uyarısını kulak ardı edip kendisini sokağa atmış!!!