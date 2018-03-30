Fransız mutfağının UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesiyle, 2015'ten bu yana her yıl İstanbul'da da Good France etkinliği düzenleniyor. Fransız Sarayı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe bence sevgililer damgasını vurdu! Flört ettiklerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nina Öger ve Murat Tabanlıoğlu, uzun süredir birlikte görünmeyen Leyla Alaton ve Michael Harrell, Alarko Holding Turizm Grup Başkanı Edip İlkbahar ve uzun süredir flört ettiği sevgilisi Aslı İsmailoğlu; Fransız yemekleri ve müzikleri eşliğinde romantik bir gece geçirdi.