Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bülent Cankurt > Fransız sarayı’nda romantik buluşma
BÜLENT CANKURT
30 Mart 2018, Cuma BÜLENT CANKURT

Fransız sarayı’nda romantik buluşma

Fransız mutfağının UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmesiyle, 2015'ten bu yana her yıl İstanbul'da da Good France etkinliği düzenleniyor. Fransız Sarayı'nda bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe bence sevgililer damgasını vurdu! Flört ettiklerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nina Öger ve Murat Tabanlıoğlu, uzun süredir birlikte görünmeyen ve Michael Harrell, Alarko Holding Turizm Grup Başkanı Edip İlkbahar ve uzun süredir flört ettiği sevgilisi Aslı İsmailoğlu; Fransız yemekleri ve müzikleri eşliğinde romantik bir gece geçirdi.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN