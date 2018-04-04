Doğuş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Niğdeli işadamı Ayhan Şahenk için vefatının 17'inci yıl dönümünde Bebek Camii'nde mevlit okutuldu. 2 Nisan 2001'de hayatını kaybeden Ayhan Şanenk için düzenlenen ve cami mevlithanları tarafından okunan mevlide, Doğuş Grubu çalışanları ve Şahenk Ailesi'nin dostları katıldı. Mevlide annesi Deniz Şahenk ve eşi Diana Şahenk ile birlikte giden Ferit Şahenk, tek tek herkes ile selamlaşarak camiye giriş yaptı. Okunan duaların ardından kalabalık dağılırken, mevlit şekeri ikram edildi.