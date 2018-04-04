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BÜLENT CANKURT
04 Nisan 2018, Çarşamba BÜLENT CANKURT

Babası için mevlit okuttu

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Niğdeli işadamı Ayhan Şahenk için vefatının 17'inci yıl dönümünde Bebek Camii'nde mevlit okutuldu. 2 Nisan 2001'de hayatını kaybeden Ayhan Şanenk için düzenlenen ve cami mevlithanları tarafından okunan mevlide, çalışanları ve Şahenk Ailesi'nin dostları katıldı. Mevlide annesi Deniz Şahenk ve eşi Diana Şahenk ile birlikte giden , tek tek herkes ile selamlaşarak camiye giriş yaptı. Okunan duaların ardından kalabalık dağılırken, mevlit şekeri ikram edildi.

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