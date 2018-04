Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evleneceğine dair söz veren ancak sözünü tutamayan ünlü şarkıcı Alişan'ın başı bu kez bağlanıyor. Eda Erol ile nikah masasının eşiğinden dönen Alişan, kısmetse mutlu sona, dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Buse Varol ile ulaşacak. Cumhurbaşkanı'na verdiği sözün süresi geçen yıl 29 Nisan'da dolan Alişan, bir yıl rötarlı da olsa sözünü yerine getirebilmek için bu kez epey aceleci davranıyor. Sevgilisi Buse Varol ile 25 Mart'ta nişanlanan Alişan, 6 Mayıs'ta da damat olacak.



TEK TEK KENDİSİ ARIYOR

Top topu beş aya tanışma, flört ve nişanı sığdıran Alişan, altı ay dolmadan da Buse Varol ile nikah defterine imzayı atacak. İşte bu yüzden Alişan'ın iki ayağı bir pabuca girmiş. Alişan, nişanlısıyla düğün tarihini belirlemiş ancak henüz düğün mekanını bulamamış. Birçok bilindik düğün mekanı en az altı ay önceden rezerve edildiği için yer bulamayan Alişan, tabii düğün davetiyesini de bastıramamış. Kısa süre kaldığı için eşinin dostunun program yapmasından korkan Alişan çözümü, herkesi tek tek arayarak "Beşinci ayın 6'sında düğünüm var; bekliyorum" diyormuş. Davetiyeler en kısa sürede göndereceğini söyleyen Alişan 'save the date' (Ajandaya not et) yaptırıyormuş. Umarım gönüllerine göre bir düğün mekanı bulurlar ve bütün eş dostları da düğüne gelir.