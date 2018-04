Broadway'de yıllarca kapalı gişe sahnelen 'The Curious Incident of the Dog in the Night Time' oyunu, Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle Türkiye'de sahnelendi. Şubat'ta vizyona giren 'Görevimiz Tatil' filminde rol alan Engin-Selen Keçeli'nin 14 yaşındaki oğulları Ali Keçeli, 30 kişilik yabancı bir ekiple İngilizce sahnelenen oyundaki tek Türk'tü. Tom Godfrey ve Charlotte Mcquid'ihnyönettiği oyunda, otizmli bir çocuğa hayat veren Ali, performansıyla büyük beğeni topladı. Oğullarını oyunculuk konusunda destekleyen Keçeliler, maaile Profilo Kültür Merkezi'ndeydi.