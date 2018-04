Lara Kamhi, çekimlerini Japonya'da gerçekleştirdiği 'Transparency of Being' adlı belgesel filmi ile, elektronik müzik, yaratıcılık ve teknoloji festivali Sonar İstanbul'a katılıyor.

Yaklaşık 10 yıldır özellikle sinematik sanatlar alanında üretim yapan, Londra, Berlin, New York, İstanbul, Cenevre, Kudüs, Tenerife gibi şehirlerdeki kamusal alan ve galerilerde eserlerini sergileyen Lara Kamhi'nin eseri, 7 Nisan Cumartesi günü saat 15.10'da sanatseverlerle buluşacak. Festivalin disiplinler üstü pek çok sanatçıyı ağırlayan +D bölümünde gösterilecek olan Kamhi'nin filmini kaçırmayın.