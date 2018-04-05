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BÜLENT CANKURT
05 Nisan 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Atina’da Anna Vissi’li kutlama

Türkmenistan'ın sembol yapılarını inşa eden, beş projesi Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Polimeks'in patronu Erol Tabanca, geçen hafta 61 yaşına bastı. Öğrendim ki eşi Rana Erkan Tabanca, Erol Bey için Komşu'da çok güzel bir organizasyonu yapmış. Aralarında , Şebnem-Celal Çapa, Sinan Dereli-Bettina Machler, Esin-Maraşlıoğlu- Melih Yılmaz çiftlerinin de olduğu dost grubunu hafta sonunu geçirmek için 'ya davet etmiş. Erol Bey, doğum günü pastasını cumartesi akşamı gittikleri konserinde üflemiş. Nice mutlu, sağlıklı yılları olsun...

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