Türkmenistan'ın sembol yapılarını inşa eden, beş projesi Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Polimeks'in patronu Erol Tabanca, geçen hafta 61 yaşına bastı. Öğrendim ki eşi Rana Erkan Tabanca, Erol Bey için Komşu'da çok güzel bir doğum günü organizasyonu yapmış. Aralarında Güler Sabancı, Şebnem-Celal Çapa, Sinan Dereli-Bettina Machler, Esin-Maraşlıoğlu- Melih Yılmaz çiftlerinin de olduğu dost grubunu hafta sonunu geçirmek için Atina'ya davet etmiş. Erol Bey, doğum günü pastasını cumartesi akşamı gittikleri Anna Vissi konserinde üflemiş. Nice mutlu, sağlıklı yılları olsun...