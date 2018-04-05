19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz. Evlendikten sonra Ulus'taki bekar evinde oturmak istemeyen Tatlıtuğ, Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiralamıştı. Boğaz manzaralı evi, nikah öncesi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine ve ihtiyaçlarına göre dayayıp döşeyen çiftin adres değiştirdiğini de ilk benden öğrenin! Ünlü çift, yaklaşık dört ay önce Bebek'ten Kemerburgaz'a taşınmış.

DOĞA ADAMI KIVANÇ

Doğa tutkusu ve hayvan sevgilisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ'un; iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için müstakil, bahçeli bir ev aradığını duymuştum. Kendisi gibi doğayı seven eşi Başak Hanım ile gönüllerindeki evi sonunda Kemer Country'de bulmuşlar. Pek çok ünlü isim gibi orada orman içindeki Kütük Evler'den birini kiralamışlar. Çiftin yeni yuvalarında keyifleri yerindeymiş. Kıvanç Tatlıtuğ, özellikle eşi ile sabah ve akşam yürüyüşleri yapmaya ve bahçede vakit geçirmeye bayılıyormuş. Her fırsatta uzaklara kaçmaktan ve küçük bir köyde yaşamaktan söz eden Kıvanç Tatlutuğ, gönlüne göre bir yuva bulmuş gibi görünüyor...