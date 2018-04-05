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BÜLENT CANKURT
05 Nisan 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

Hayalleri gerçeğe dönüştürüyorlar

işinden çıktıktan sonra 'un ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı 'ye getiren , kendisi gibi girişimci dört arkadaşı ile birlikte yeni bir işe daha el atmıştı. Ortaklar, adındaki 'deneyim açık artırma' sitesini açmıştı. Projeyi, önceki gün ortaklardan Metin Şen ve Burç Avcı'dan dinleyince bayıldım. Ünlülerle özel deneyim fırsatı sunan, bir sosyal sorumluluk projesi olan herkes hayalini gerçekleştirebilecek. Ünlülerle tanışmak, kırmızı halıda yürümek, hayranı olduğunuz dizide rol almak ve popüler bir TV gösterisinde marifetinizi göstermek artık SensinO ile mümkün olabilecek.

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