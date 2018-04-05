Enerji işinden çıktıktan sonra New York'un ünlü İtalyan restoranı Serafina'yı Türkiye'ye getiren Metin Şen, kendisi gibi girişimci dört arkadaşı ile birlikte yeni bir işe daha el atmıştı. Ortaklar, SensinO adındaki 'deneyim açık artırma' sitesini açmıştı. Projeyi, önceki gün ortaklardan Metin Şen ve Burç Avcı'dan dinleyince bayıldım. Ünlülerle özel deneyim fırsatı sunan, bir sosyal sorumluluk projesi olan SensinO ile herkes hayalini gerçekleştirebilecek. Ünlülerle tanışmak, kırmızı halıda yürümek, hayranı olduğunuz dizide rol almak ve popüler bir TV gösterisinde marifetinizi göstermek artık SensinO ile mümkün olabilecek.