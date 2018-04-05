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BÜLENT CANKURT
05 Nisan 2018, Perşembe BÜLENT CANKURT

İlk gelen satın alacak

Portakal Sanat Galerisi, Türk resminin büyük ustalarının tablolarıyla padişah fermanlarından oluşan 16 eserlik bir sergiye evsahipliği yapıyor. Fiyatları 120 bin ile 12 milyon TL arasında değişen ve benzerleri müzelerde görülebilecek eserlerden oluşan sergi, bugün açılıyor. 21 Nisan'a kadar açık kalacak sergideki eserlerin fiyatları sabit olacak, müzayededeki gibi fiyat yükseltilmeyecek. Belirtilen rakamla satın almak isteyen ilk kişi, eserin sahibi olacak. Sokullu Mehmet Paşa Ailesi'nden gelen üç müthiş sultan fermanı ve 'nın 'Yaşlı Halayık'ı, serginin en dikkat çekenleri...

Raffi Portakal, Maya Bitargil

ve kızı Maya Bitargil; Halil Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Sami Yetik ve gibi ünlü sanatçıların tablolarının yer aldığı serginin mimarları.

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