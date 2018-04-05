Portakal Sanat Galerisi, Türk resminin büyük ustalarının tablolarıyla padişah fermanlarından oluşan 16 eserlik bir sergiye evsahipliği yapıyor. Fiyatları 120 bin ile 12 milyon TL arasında değişen ve benzerleri müzelerde görülebilecek eserlerden oluşan sergi, bugün açılıyor. 21 Nisan'a kadar açık kalacak sergideki eserlerin fiyatları sabit olacak, müzayededeki gibi fiyat yükseltilmeyecek. Belirtilen rakamla satın almak isteyen ilk kişi, eserin sahibi olacak. Sokullu Mehmet Paşa Ailesi'nden gelen üç müthiş sultan fermanı ve Halil Paşa'nın 'Yaşlı Halayık'ı, serginin en dikkat çekenleri...

Raffi Portakal, Maya Bitargil

Raffi Portakal ve kızı Maya Bitargil; Halil Paşa, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Sami Yetik ve Osman Hamdi Bey gibi ünlü sanatçıların tablolarının yer aldığı serginin mimarları.