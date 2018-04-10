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BÜLENT CANKURT
10 Nisan 2018, Salı BÜLENT CANKURT

Düğün mekanı belli oldu

Alişan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a altı ay içinde evleneceğine dair verdiği sözü, bir yıl rötarlı da olsa tutmak için iki ayağının bir pabuca girdiğini yazmıştım! Dizi setinde tanıştığı ile beş aya tanışma, flört ve nişanı sığdıran Alişan, kısmetse altı ay dolmadan da damat olacak. Ancak herkes, eşini-dostunu telefonla arayan ve 6 Mayıs'taki düğününe davet eden Alişan'ın düğün mekanı bulamadığı için düğün davetiyesini bastıramadığını diline dolamıştı! Kimse merak etmesin; Alişan düğün mekanını da halletmiş. Bir yandan aşk yuvalarının dekorasyonu ile uğrayan Alişan ile Buse Varol, 6 Mayıs'ta Swissotel'de anlı şanlı bir düğünle gelin-güvey olacak.
Umarım bir ömür aynı yastığa baş koyarlar...

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