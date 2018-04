Geçen hafta Barselona'dan ilk seferine çıkan, dünyanın en büyük yolcu gemisi Symphony of the Seas yolcuları arasında ben de vardım. Dünyanın dört bir yanından gelen davetlilerle birlikte -deyim yerindeyse- gemiyi test ettik. Kabinlerini, restoranlarını, aktivite alanlarını, spa'sını, parkını, eğlencesini, kısacası her şeyini ilk kez biz deneyimledik. Bir kere şunu söyleyeyim; Royal Caribbean'a ait Symphony of the Seas, beş yıldızlı otelleri gölgede bırakacak bir lükse ve ihtişama sahip. 362 metre uzunluğunda, 2 bin 800 kabini olan, 6 bin 680 yolcu kapasiteli 18 katlı gemide, kocaman bir park bile var. Gemide yapacak ve deneyimleyecek o kadar çok şey var ki, bir haftalık bir turda hepsine zaman ayırabilir misiniz bilmiyorum. Symphony of the Seas, Eylül sonuna kadar Barselona çıkışlı bir haftalık Akdeniz turunu gerçekleştirecek ve sonra Miami'ye gidip Karayipler turuna başlayacak.



Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar ile Pazarlama ve İletişim Koordinatörü Cihangir Canıyılmaz, Symphony of the Seas'in hem Akdeniz, hem de kışın başlayacak Karayipler turlarına Türkler'in büyük ilgi gösterdiğini söyledi